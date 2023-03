BH começa vacinação contra varíola dos macacos nesta quarta-feira (22/3)

Contato com as lesões de pessoas contaminadas é uma das principais formas de transmissão (foto: iStock/Imagem ilustrativa)

A partir desta quarta-feira (22/3), Belo Horizonte começa a vacinar a população contra a varíola dos macacos, doença também conhecida como mpox. Nesta primeira fase, o imunizante será aplicado apenas em soropositivos para o HIV/aids, pessoas com maior risco para a doença.Serão vacinadas homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais que vivem com HIV, com 18 anos ou mais, e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células nos últimos seis meses. O esquema de imunização é de 2 doses, com um intervalo de 28 dias entre elas.A vacinação é realizada exclusivamente no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul. O endereço e horário de funcionamento da unidade podem ser consultados no site da prefeitura.Pessoas assintomáticas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pacientes suspeitos da doença , independente se confirmado ou não, também poderão se vacinar, após passar por uma avaliação da Vigilância Epidemiológica.Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a priorização desse grupo visa proteger as pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. A imunização de casos suspeitos e confirmados busca, ainda, interromper a cadeia de transmissão da doença.