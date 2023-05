A idosa foi imobilizada e retirada com a utilização de uma escada em trilho (foto: Divulgação/ CBMMG)

Uma idosa, de 61 anos, foi resgatada dentro de uma galeria de esgoto, em Ipatinga, no Vale do Aço.Os bombeiros usaram técnicas de salvamento terrestre para conseguir retirar a mulher do local na tarde desse sábado (6/5).