Homem é condenado por matar suposto chefe do tráfico em BH

Homem foi condenado a 14 anos de prisão por morte a suposto comandante do tráfico em BH (foto: Divulgação/TJMG) Um homem foi condenado a 14 anos de prisão, em regime fechado, pela morte de um de um suposto comandante do tráfico de drogas, no bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, em janeiro de 2010. O crime aconteceu em uma barbearia. Outros dois homens também foram acusados pelo Ministério Público, mas inocentados pelo júri popular, nesta terça-feira (16/5).

Apesar da condenação, a juíza Fabiana Cardoso determinou que o homem responda ao processo, que ainda cabe recurso em liberdade. Ou seja, ele não foi detido imediatamente após a sentença.









O crime aconteceu em uma barbearia. A vítima seria chefe do tráfico na região e estaria jurada de morte por uma gangue rival. O homem estava fazendo a barba quando foi surpreendido e levou vários disparos.





Os três réus foram julgados pelo crime de homicídio, com agravantes configurados em motivo torpe, devido à associação dos suspeitos com o tráfico de drogas. O fato de a vítima ter sido pega desprevenida enquanto fazia a barba também se configura como agravante na pena dos acusados.



