Grupo é preso por invasão e roubos a fazendas no Centro-Oeste de Minas

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos (foto: PCMG/Divulgação)

Três homens, com idades entre 20 e 28 anos, foram presos suspeitos de envolvimento em uma série de roubos a fazendas na zona rural de São Gonçalo do Pará, região Centro-Oeste de Minas. Dois deles foram presos na manhã dessa segunda-feira (15/5) e o terceiro foi localizado na semana passada.

Depois que as investigações da Polícia Civil apontaram o envolvimento do trio no crime, os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos na casa onde o grupo mora, no bairro Del Rey, na cidade de Divinópolis.

A polícia apreendeu diversos celulares e dois veículos, sendo um deles utilizado nos crimes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, em janeiro deste ano, quatro homens invadiram uma fazenda na zona rural de São Gonçalo do Pará, e, com o uso de violência e grave ameaça, mantiveram três vítimas reféns. Na ocasião, foram roubados dois veículos, diversos bens e quantia em dinheiro.

Dias depois, o mesmo grupo invadiu outra fazenda da região e novamente renderam as vítimas e roubaram dois veículos, uma arma de fogo calibre 9 mm pertencente ao proprietário do imóvel, além de celulares e televisores.

A propriedade chegou a ser invadida pelos suspeitos novamente cerca de uma semana depois do primeiro assalto. Máquinas agrícolas, mais veículos, televisores e celulares das vítimas foram roubados na ocasião.

Após a formalização dos procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

A operação policial contou com o apoio da Delegacia Regional de Polícia Civil em Pará de Minas e do 7º Departamento de Polícia Civil em Divinópolis.