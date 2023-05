Chefe do tráfico é preso com R$ 35 mil em agência de banco de Itabirito

Polícia apreendeu R$ 80 mil, 1 kg de cocaína, uma balança de precisão, um carro e uma carteira de identidade falsa (foto: PMMG/Divulgação)

O chefe do tráfico de drogas de Sete Lagoas, Região Central de Minas, foi preso nessa segunda-feira (8/5) dentro de uma agência bancária no centro da cidade de Itabirito, também no Centro do estado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de pessoas que suspeitaram de um homem dentro de uma agência bancária. As informações ainda apontaram que o homem estava com grande quantidade de dinheiro e fazendo vários depósitos.

Com as informações, os militares foram até o local e abordaram o suspeito. Com ele, a polícia encontrou R$ 35 mil.

Em buscas pelo sistema policial e contato com o serviço de inteligência da polícia da cidade de Sete Lagoas, o homem foi identificado como chefe do tráfico de drogas, com um mandado de prisão em aberto.

Durante buscas na casa do suspeito, a polícia ainda apreendeu 1 kg de cocaína, uma balança de precisão, um carro, uma carteira de identidade falsa e mais R$ 45 mil.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.