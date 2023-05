Homem é preso suspeito de falsificação de bebidas alcoólicas em BH

O flagrante ocorreu por meio das câmeras de segurança do sistema "Olho Vivo" (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)



A Polícia Militar de Belo Horizonte prendeu um homem de 49 anos por suspeita de falsificação e venda de bebidas alcoólicas na região central da cidade. O flagrante ocorreu no domingo (7/5) por meio das câmeras de segurança do sistema "Olho Vivo". As imagens mostram o homem retirando garrafas de uma mochila preta e oferecendo aos clientes dos bares da região.









Durante a abordagem, o homem foi encontrado com garrafas de uísque falsificado. Ele confessou que praticava a atividade há cerca de dez anos.





Segundo a polícia, ele comprava bebidas de menor preço em supermercados e as misturava de forma artesanal, acrescentando água para aumentar o volume. Em seguida, transferia o conteúdo para garrafas de uísque de maior preço.





"A bebida adulterada era adicionada em garrafas de bebidas de marca, adquiridas em ferros-velhos. Elas eram fechadas com lacre de plástico compradas no mercado e acrescentava um rótulo de papel falsificado, para que a bebida parecesse de origem lícita. O autor afirmou que os lacres eram falsificados tendo como base um rótulo verdadeiro que era multiplicado a partir de fotocópias coloridas", afirma a Polícia Militar.





Ainda em depoimento, o suspeito afirmou que atualmente fazia as falsificações em um hotel localizado na rua dos Caetés, no centro de BH. O quarto era alugado apenas para a execução das falsificações.





Foram apreendidas cinco garrafas contendo bebida alcoólica falsificada de marcas variadas. Além de lacres plásticos e dois selos falsos. As garrafas eram vendidas pelo valor médio de R$100.





O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais que afirma: “o suspeito, um homem de 49 anos, foi conduzido e será ouvido pela Central Estadual do Plantão Digital. Após os procedimentos da polícia judiciária, mais informações poderão ser repassadas.”