Homem drogado tenta matar esposa, leva mata-leão e morre em motel

Caso aconteceu no Motel Dubai, região Noroeste de BH (foto: Reprodução/ Google Maps) Um homem, de 34 anos, morreu depois de um surto, enquanto estava em um motel no bairro Caiçaras, Região Noroeste de Belo Horizonte. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (7/5).





Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava com a esposa no Motel Dubai, e, por volta de 2h, ele entrou em surto e tentou matar a mulher.



Testemunhas informaram que foi possível ouvir gritos de socorro e, por isso, as camareiras entraram no quarto.





No momento, encontraram o homem esganando a esposa debaixo do chuveiro. Elas conseguiram parar com a agressão e ele saiu correndo, pelado, até a portaria do motel, aos gritos de "estou pegando fogo".

O homem, então, começou a falar coisas desconexas e passados alguns minutos, morreu.





Segundo a testemunha que ajudou a conter as agressões, ele estava aguardando a higienização da suíte e ouviu gritos, mas não sabia o que estava acontecendo, até que uma funcionária apareceu pedindo socorro.





Já a esposa afirmou que o marido tinha tentando matá-la há um mês, após um surto parecido, e foi salva pela mãe. Também informou que ele era usuário de drogas e usou seis pinos de cocaína enquanto estavam no local.





O SAMU foi acionado e constatou a morte. A perícia da Polícia Civil também esteve no motel e encontrou cinco pinos de cocaína vazios e trabalha com a hipótese de morte por intoxicação.





A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital.