BH tem alerta de chuva para as próximas horas; veja a previsão

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta quarta-feira (31/5), aviso para a possibilidade de chuva de até 20 mm. O alerta é válido até as 8 horas de quinta-feira (1/6).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão do tempo para o primeiro dia de junho é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na parte da manhã. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima é de 25°C.