Homem que divulgou local de blitz pelo Whatsapp é preso

Homem tirou foto de viatura e avisou em grupo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 31 anos foi preso nessa terça-feira (30/5) por divulgar, em um grupo no Whatsapp com mais de 800 participantes, o local de uma blitz em Paracatu, no Triângulo Mineiro.

Uma pessoa fez a denúncia para a polícia, que iniciou as buscas e localizou o homem com base em uma captura de tela do grupo e do número utilizado para o envio.

O indivíduo foi encaminhado para delegacia de polícia para responder pelo delito. Segundo o artigo 265 do Código Penal, se condenado pelo ato, o homem terá pena de um a cinco anos de reclusão, além de multa.