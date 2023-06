Suspeito de homicídio é preso por envolvimento com o tráfico de drogas

432

Material apreendido na casa do suspeito de homicídio (foto: PCMG)

Um homem, de 27 anos, suspeito de participar do assassinato de outro homem, em 29 de maio, foi preso, pela Polícia Civil de Itaúna, na Região Central do estado.





A prisão aconteceu como parte da operação Amigo da Onça, que investiga o homicídio. Foi cumprido mandado de busca, na casa do suspeito.





Os policiais procuravam a arma, que não foi encontrada, mas foram apreendidos 200 gramas de cocaína, uma balança de precisão, invólucros de cocaína e um caderno de anotações do tráfico de drogas

Segundo policiais que investigam o caso, o suspeito detido durante a operação, teria utilizado, para o crime de homicídio, um revólver, calibre 38, pertencente a outro suspeito, também de 27 anos.





Foi com base nessas informações que foi feito um novo pedido de busca e apreensão, encaminhado à Justiça, visando à residência do suspeito, localizada no Bairro Morro do Sol.





O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Itaúna, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.





Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional.