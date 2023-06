Suspeita de tráfico de drogas na morte de homem que levou dois tiros

432

Polícia Civil desconfia de que a guerra do tráfico foi a motivação para assassinato em Jaboticatubas (foto: PCMG)

Imagine você receber a notícia, por um vizinho, de que o corpo de seu marido foi encontrado caído num lote vago, próximo de casa? Foi o que aconteceu com a mulher de Warley Lopes de Loredo, de 36 anos, vítima de tiros que acertaram a nuca e as costas dele. O fato ocorreu no Bairro Santo Amaro, em São José do Almeida, na Região Metropolitana de BH.



Segundo a mulher da vítima, em conversa com policiais militares, o marido havia saído de casa poucos minutos antes de ele ter sido encontrado e que vizinhos contaram que ouviram tiros vindo do local onde o corpo foi encontrado.

A Polícia Civil tenta descobrir a motivação do crime e os autores. Já se sabe que a vítima tinha várias prisões por tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.