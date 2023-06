Homem é preso por ameaçar de morte ex-namorada após fim do relacionamento

432

Suspeito foi preso pela Polícia Civil de Montes Claros (foto: Policia Civil de Montes Claros/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em Montes Claros, no Norte de Minas, um homem de 23 anos suspeito de ameaçar de morte a ex-namorada, uma estudante de direito, de 18.





O homem foi abordado e preso na noite dessa terça-feira (13/6), um dia após a comemoração do Dia dos Namorados, na porta de uma faculdade, onde aguardava a saída da vítima, após ameaçar matá-la com uma faca, por meio do envio de áudios. A faculdade fica localizada no centro da cidade. O homem pagou fiança e foi liberado.





A jovem contou ainda que, depois de bloquear o ex-namorado no aplicativo de mensagens, ele passou a enviar outros áudios para a mãe dela, encaminhando também uma foto em que segurava uma faca, com a informação de que usaria a arma para matar a estudante.









Leia também: Justiça mantém justa causa para vigia de obra que traficava na empresa A universitária mostrou o conteúdo das mensagens ameaçadoras para a Polícia Civil. Nos áudios e textos escritos, o homem afirmava que iria matar a jovem e também a mãe dela, caso ela estivesse no momento do crime.





Diante da presença dos agentes, a mãe da estudante de direito ligou para o ex-namorado da filha, que reiterou as ameaças, ouvidas pelos policiais pelo “viva voz” de um aparelho celular.





No momento em que foi detido, o homem informou aos policiais que não recordava onde estava a faca usada para mandar mensagens ameaçadoras à ex-namorada. Após ser levado para a delegacia de plantão e ser autuado em flagrante, o suspeito pagou fiança e foi liberado.