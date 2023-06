Acidente entre ônibus e carreta mata três pessoas na MGC-135

432

Acidente deixou três mortos na MGC-135, em Joaquim Felício (foto: Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente deixou, pelo menos, três pessoas mortas na MGC-135, em Joaquim Felício, no Norte de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um ônibus de turismo e um caminhão de bombeiros bateram de frente. As causas do acidente não foram divulgadas.

De acordo com os Bombeiros, a carreta transportava leite. Já o ônibus de turismo levava 45 pessoas de Jacobina, na Bahia, para São Mateus, em São Paulo.

Das três pessoas mortas, duas estavam no ônibus; a terceira é o motorista da carreta.

A ocorrência está em andamento e a matéria será atualizada.