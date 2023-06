Propaganda em calçadas e canteiros é proibida em Uberlândia

Propagandas em canteiros de ruas e avenidas da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, devem ser proibidas. Um projeto de lei da Câmara de Vereadores local foi aprovado e agora só precisa ser sancionado pelo prefeito Odelmo Leão.

Segundo a justificativa do projeto de Lei, que altera o Código Municipal de Posturas de Uberlândia, o objetivo é coibir “a utilização de placas e wind banners sobre as calçadas e canteiros centrais do Município”.

O texto foi aprovado por maioria simples, em votação simbólica, mas sem objeções ao projeto de lei.

A Lei passa a valer assim que for publicada.

A repercussão tende a ser negativa entre pequenos comerciantes, conforme Cristiano Maldonado, dono de uma revenda de gás na cidade. "Nem todo mundo tem dinheiro para propaganda em grande escala. A gente usa placas e esse banners para mostrar que há um comércio ou uma empresa de outro ramo para quem passa perto de nosso negócio. Vai dificultar nossa vida", disse.