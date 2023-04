Metrô de BH circula com intervalo maior neste domingo (23/04)

O metrô de Belo Horizonte vai funcionar com intervalos de 20 minutos neste domingo (23/4) que encerra o feriadão de Tiradentes. Na segunda-feira (24/4), os horários voltam ao normal, com intervalo de 7 minutos em horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e de 15 minutos nos demais horários.

JAs bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h, enquanto as estações ficam abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. A tarifa do metrô permanece sendo de R$ 4,50.