Como funcionará o metrô de BH durante o feriadão de Tiradentes

Estação Horto ficará com bilheteria e embarque abertos até às 23h30 de sábado (foto: CMBH/Divulgação)



Durante o feriado de Tiradentes, que abarcará sexta-feira (21/4), sábado (22/4) e domingo (23/4), o funcionamento do Metrô de Belo Horizonte (MG) sofrerá alterações para se adaptar a algumas demandas durante o período.





Na sexta-feira e no domingo, o intervalo será de 20 minutos durante toda a operação.









Normalmente, as bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h, enquanto as estações ficam abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Em dias úteis, o intervalo das operações é de 7 minutos em horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e de 15 minutos nos demais horários.





Aos sábados, o intervalo costuma ser de 15 minutos entre 5h15 e 19h, e de 20 minutos após este horário. Domingos e feriados têm intervalos de 20 minutos. A tarifa do metrô continua sendo de R$ 4,50.





Serviço

Atendimento ao usuário:





Whatsapp: (31) 3250-3901





E-mail: falemetrobh@metrobh.com.br





Telefone: (31) 3250-3956





O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.