Novo Cangaço: seis bandidos são condenados por assalto a banco em Jacuí

432

Durante o assalto, em abril de 2021, bandidos destruíram toda a agência do Banco do Brasil de Jacuí (foto: Reprodução/Redes sociais)



LEIA MAIS 16:27 - 28/06/2023 Corpo de homem desaparecido há 2 meses é encontrado sem cabeça e sem um pé

16:17 - 28/06/2023 Chalé em que casal foi encontrado morto é interditado pela prefeitura

12:50 - 28/06/2023 Justiça de MG bloqueia mais de R$ 1 milhão em bens de empresas



As penas dos condenados ultrapassam 90 anos. Dentre os condenados está o ex-chefe da gabinete da Prefeitura de Jacuí, que, na época, era vereador na cidade, Carlos Henrique Braquião. Ele e um outro suspeito à época prestaram todo o apoio logístico para a quadrilha, fazendo levantamento da agência e fotografias, recepcionaram os autores, deram abrigo e ajudaram na fuga depois da ação, segundo as investigações. O ex-chefe da Gabinete da Prefeitura de Jacuí e outros cinco criminosos que assaltaram a agência do Banco do Brasil em Jacuí, Sudoeste de Minas, na madrugada de 8 de abril de 2021, foram condenados pela Justiça, em primeira instância. A decisão, publicada na semana passada, é da juíza Elissandra dos Santos Camilo.A agência ficou completamente destruída e imagens da câmara de segurança registraram a ação. A modalidade de crime é conhecida como Novo Cangaço, em que os bandidos invadem a cidade com armamento pesado, espalham terror e fazem reféns para assaltar bancos. A polícia conseguiu prender seis integrantes da quadrilha.As penas dos condenados ultrapassam 90 anos. Dentre os condenados está o ex-chefe da gabinete da Prefeitura de Jacuí, que, na época, era vereador na cidade, Carlos Henrique Braquião. Ele e um outro suspeito à época prestaram todo o apoio logístico para a quadrilha, fazendo levantamento da agência e fotografias, recepcionaram os autores, deram abrigo e ajudaram na fuga depois da ação, segundo as investigações.



As explosões no interior da agência começaram pouco tempo depois que dois homens chegaram em caminhonetes à cidade, de madrugada. Enquanto alguns dos envolvidos estavam na região do banco, os outros estavam próximo ao destacamento da Polícia Militar.