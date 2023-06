Chalé em que casal foi encontrado morto é interditado pela prefeitura

432

O chalé no qual o casal foi encontrado em Monte Verde funcionava sem alvará (foto: Arquivo pessoal / Divulgação)

O caso do casal encontrado morto em um chalé no Sul de Minas teve novos desdobramentos. Nesta quarta-feira (28/6), a Prefeitura de Camanducaia (MG) divulgou em nota a interdição do local, que fica no distrito de Monte Verde, em Camanducaia. De acordo com as informações, a decisão tem como objetivo “assegurar a integridade de todos e a investigação pelo órgão competente.”

No último sábado (25/6), o casal Walhter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, foi encontrado morto no Chalé Aroma de Jasmim. O local funcionava como casa de aluguel e, segundo confirmado pela Prefeitura de Camanducaia, não possuía alvará de funcionamento









A entidade destaca que as casas de aluguel não passam por fiscalização ou regulamentação, que garantem a segurança dos hóspedes. Ainda de acordo com a prefeitura, Monte Verde tem mais de 7 mil acomodações. "Cerca de 95% delas têm lareira e sistema de aquecimento, e nunca houve nenhum caso do tipo", disse por meio de nota.





Familiares suspeitam que o casal tenha morrido por intoxicação devido a uma lareira que ficava no quarto. No entanto, somente a perícia da Polícia Civil poderá confirmar a suspeita . Os laudos periciais podem ser concluídos em até 30 dias.





Nota da Prefeitura de Camanducaia:





“A Prefeitura de Camanducaia informa que o local onde lamentavelmente ocorreu a fatalidade com o casal de São José dos Campos, no distrito de Monte Verde, encontra-se interditado. Esta ação visa assegurar a integridade de todos e a investigação pelo órgão competente.





Todos os recursos e esforços para garantir que as normas e regulamentos sejam estritamente cumpridos no distrito estão sendo empregados e revisados pelas autoridades responsáveis. Desde a última segunda-feira, implementamos novas medidas de fiscalização na localidade.





Ressaltamos nosso compromisso com a transparência e em proporcionar segurança e proteção a todos os frequentadores do distrito e de nossa cidade”.