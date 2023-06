Morre irmã Maria do Carmo de Albuquerque, aos 88 anos

432

Ela deu entrada na vida religiosa aos 24 anos (foto: Reprodução/ Santa Dorotéia BH) A diretora-geral do Colégio Santa Dorotéia, Irmã Maria do Carmo de Albuquerque, morreu nesta quarta-feira (28/6), aos 88 anos. O velório acontecerá amanhã, às 9h30, no Cemitério Parque da Colina.









As aulas estão suspensas nesta tarde e amanhã o dia inteiro. Além disso, as atividades de sábado (1°/7), Manhã em Família e PJE no Sítio, estão suspensas. O calendário de reposição ainda será divulgado.

Irmã Maria do Carmo de Albuquerque era residente na Comunidade Paula Frassinetti e deu entrada na vida religiosa aos 24 anos, em 1959.





O velório acontece das 9h30às 13h30, e o enterro às 13h30, no Cemitério Parque da Colina.