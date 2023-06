Uberaba resgata três tamanduás em pouco mais de um mês

432

Tamanduá recém-nascido foi localizado sem a mãe, em bairro rural de Uberaba (foto: Hospital Veterinário da Uniube/Divulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o Hospital Veterinário da Uniube (HVU) recebeu três tamanduás, vítimas de atropelamentos e em situação de risco, em pouco mais de um mês. Ou seja, desde o início do período de seca, quando os animais andam mais para procurar alimentos.

Com relação aos outros dois animais, que foram vítimas de atropelamento, um deles é um tamanduá jovem, apelidado como André. “Ele foi encaminhado de Iturama pela Polícia Ambiental. Durante a avaliação, André passou por um raio-X, que constatou fratura de rádio e ulna (antebraço) e no fêmur. Ele passou por procedimento cirúrgico para fazer a osteossíntese de rádio e ulna. (...) Agora que o André já está melhor, vamos refazer o raio-X para ver como está o fêmur, porque já faz um tempo que ocorreu essa fratura”, contou Eulálio, que faz parte da equipe do HVU e está acompanhando a evolução dos três animais.