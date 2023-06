'Não tinha malícia suficiente': jovem acusa pai de estupro 10 anos depois

432

Suposto abuso sexual recente levou a adolescente a denunciar o pai 10 anos depois (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma adolescente, de 17 anos, procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba (Triângulo Mineiro), nessa terça-feira (27/6), e denunciou o pai, de 40, por estupro.



Acompanhada da mãe, a jovem disse aos militares que, quando tinha 7 anos, após a separação de seus pais, ela passava alguns fins de semana na casa da avó paterna.



A adolescente alegou que, na época, não tinha malícia o suficiente para entender.



Por que a jovem decidiu denunciar o pai após 10 anos?

Também consta no registro policial que, recentemente, o suspeito teria passado as mãos nas nádegas da jovem. O suposto crime, ainda conforme a adolescente, fez ela relembrar dos abusos que sofria quando criança e a deixou triste. A adolescente diz que não quer mais voltar na casa do pai.

Também consta no registro policial que, recentemente, o suspeito teria passado as mãos nas nádegas da jovem. O suposto crime, ainda conforme a adolescente, fez ela relembrar dos abusos que sofria quando criança e a deixou triste. A adolescente diz que não quer mais voltar na casa do pai.

A jovem e sua mãe também contaram à PM que se encontraram com o suspeito esta semana e o questionaram sobre os antigos abusos sexuais. Elas disseram que, inicialmente ele negou as acusações, mas depois pediu perdão à filha.



O suspeito não foi localizado para prestar depoimento, sendo que a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (PC) de Uberaba.