'Fui trouxa', diz líder de motociatas bolsonaristas

O líder do movimento Acelera para Cristo, que realizou motociatas em apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), aparece em um vídeo onde mostra a queda nos preços do óleo de soja e da carne. Jackson Villar ainda teceu várias críticas ao ex-presidente e ao ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

Líder de motociatas bolsonaristas agora pede prisão de ex-presidente (foto: Reprodução / TikTok)

“Já passou do povo acordar”, escreveu no vídeo. Jackson começa o vídeo mostrando o preço do óleo, encontrado a R$ 5,20. “Isso aqui chegou a quase 15 paus. Hoje está R$ 5. Viu, Paulo Guedes? Pilantra", disse. Em seguida, aparece um trecho em que o ex-ministro de Bolsonaro afirma que o Brasil com Lula viraria a Argentina em seis meses e a Venezuela em um ano e meio.

“Esse Paulo Guedes tinha que ser preso, ele tinha que pagar pelo que fez no país, ele ferrou com o país”, disse. Em seguida, Villar critica Bolsonaro, por ter defendido que carne era um produto de luxo. “Um país desse cheio de boi, uma plantação dessa e o cara vem falar que a carne tá virando produto de luxo. Dá vontade de pegar um cabra desse e dar uma pisa", afirma, mostrando o contra-filé a R$ 30,93.

Ele ainda diz que o pão de forma que custava R$ 12, agora está a R$ 5. Villar se diz arrependido por ter apoiado Bolsonaro: “Como eu fui tão trouxa em apoiar uns cretinos desses? Bota na cadeia.”

Jackson termina o vídeo dizendo que se solidariza com o ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi atacado, junto com seu filho, por bolsonaristas em Roma. “Isso é legal? O cara agredir o filho de um cara. Porra, bicho... Não tenha dó, não, Xandão, bota esses vagabundos todos na cadeia", encerra.