'Deixa eu morrer', diz Bolsonaro sobre motociatas sem capacete e vacina

"Segurança meu não fala comigo se não a gente vai brigar", disse o mesmo em um outro momento, sobre recomendações vindas de seguranças pessoais (foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou seu desinteresse por medidas de seguranças e foi 'assertivo' quanto a sua liberdade de não usar capacete em motos, negligenciar sugestões de seguranças pessoais e evitar vacinações durante uma reunião do Partido Liberal, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (23/6).