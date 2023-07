'Capivara é melhor que canguru': grito da torcida pela seleção viraliza

Placa durante transmissão chamou atenção dos torcedores (foto: Reprodução)

A estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina, na Austrália, animou os torcedores nesta segunda-feira (24/7). Para se ter uma ideia, 25 dos 30 assuntos mais comentados no Twitter são sobre a partida contra o Panamá. E um novo canto da torcida ganhou as redes sociais e o estádio em defesa das meninas da seleção.

“Capivara is better than canguru”, ou “capivara é melhor que canguru”, é uma referência ao Brasil e ao time anfitrião, usando dois animais típicos dos países. A frase mostra que os brasileiros não vieram para brincadeiras e foi usada até dentro do estádio. Durante a transmissão da CazéTV, foi possível ver um torcedor com o novo grito de guerra.

O lema também tomou as ruas: antes de entrar no estádio, a torcida na Austrália entoou o novo canto da torcida. "Vai tomar no c*, a capivara é melhor que Canguru", entoaram, em uníssono, conforme é possível ver nas redes sociais.

Mesmo com a partida sendo contra o Panamá, a torcida usou o animal australiano como sinônimo de adversário na Copa do Mundo.“O esmurro nos canguru”, comentou um perfil após o terceiro gol da seleção feminina. “A capivara não é pouca coisa melhor que o canguru, é MUITOOOO”, provocou outro.

