Coelho tenta quebrar tabu no Sul

Atacante Felipe Azevedo deve ser uma das poucas alterações do alviverde contra o Colorado, no lugar do meio-campista Alê (foto: Mourão Panda/América)

Internacional e América se enfrentam hoje, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O América segue o calvário rumo à Série B de 2024. No sábado, o alviverde perdeu para o Grêmio, no Independência, por 4 a 3, e se manteve na lanterna da competição. Internacional e América se enfrentam hoje, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O América segue o calvário rumo à Série B de 2024. No sábado, o alviverde perdeu para o Grêmio, no Independência, por 4 a 3, e se manteve na lanterna da competição.





Já o Colorado, que se afastou da zona do rebaixamento nas últimas rodadas, vem de derrota inesperada em casa, para o vice-lanterna Coritiba, também por 4 a 3, no último domingo.





O Coelho ocupa o 20º lugar na tabela de classificação, com 19 pontos, a 15 do Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o time gaúcho está em 12º lugar, com 38 pontos, seis a mais que o Goiás, que ocupa a 17ª colocação





Desde 1971, quando o Campeonato Brasileiro passou a ter este nome, o América nunca venceu o Colorado fora de casa pelas séries A e B. Ao todo, foram disputadas 10 partidas com mando do Inter, sendo nove pela Série A e uma pela Série B, em 2017.





Nesses 10 jogos, oito terminaram com vitória do time do Sul do país e outros dois ficaram empatados. Neste século, o Coelho saiu derrotado em todas as vezes que visitou o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.





O Coelho terá apenas uma baixa para o confronto. O atacante Rodrigo Varanda permanece no departamento médico tratando de lesão no joelho direito.





A tendência é que o técnico Fabián Bustos altere pouco o time em relação ao que perdeu para o Grêmio. Uma possível mudança é a saída do meio-campista Alê para a entrada do atacante Felipe Azevedo.



A gente faz muito gol, mas toma muito gol também. Fase ruim. É ter dignidade e terminar o ano da melhor maneira Mastriani ,Atacante do América





Baixas no Colorado

O Internacional terá quatro desfalques para a partida. Suspensos pelo terceiro amarelo, os meio-campistas Maurício e Johnny são ausências. O zagueiro Vitão, que foi expulso contra o Coritiba, também está fora.





O lateral-esquerdo Renê é outra baixa. Com lesão muscular na coxa esquerda, ele deve ficar ausente da equipe por cerca de quatro semanas.









O mais importante para mim é que o time continue jogando do jeito que estava jogando antes Eduardo Coudet, Técnico do Internacional



O zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Wanderson cumpriram suspensão automática na 30ª rodada e voltam ao time titular.





Internacional

Rochet; Fabricio Bustos, Nico Hernández (Igor Gomes), Gabriel Mercado e Dalbert; Bruno Henrique (Rômulo), Aránguiz, Wanderson, Alan Patrick, De Pena; Enner Valencia

Técnico: Eduardo Coudet





América

Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Martínez, Juninho e Benítez (Cazares); Mastriani e Azevedo

Técnico: Fabián Bustos





Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Beira-Rio

Horário: 19h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Luis Claudio Regazone (RJ)

VAR: Sidmar dos Santos Meurer (RJ)

Transmissão: Premiere









* Estagiário sob supervisão do subeditor João Alberto Aguiar