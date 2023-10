Vice-campeã pan-americana pede ajuda em semáforo para lutar mundial de MMA

1499

Atleta Fernanda Guersone pede ajuda no semáforo para lutar em mundial de MMA (foto: João V. Paiva/ Terra do Mandu) É nos semáforos do Centro de Pouso Alegre, Região Sul de Minas Gerais, que a atleta Fernanda Guersone busca ajuda para competir no mundial IMMAF. A vaga para representar o Brasil na Albânia está garantida. O problema é que ela precisa de R$ 15 mil para custear a viagem.

A próxima competição é o IMMAF Amateur World Championships. O mundial é realizado entre 20 e 25 de novembro, no Tyrana Olimpic Park. Fernanda está com os treinos a todo o vapor, mas aos finais de semana intercala a rotina de atleta com a campanha no semáforo.

Quem passa pelo centro e vê a atleta pedir a ajuda dá uma força, seja em dinheiro ou compartilhando a história. A ajuda pode ser com doação de dinheiro, Pix para (35) 99869-0606, ou pela vaquinha on-line. O contato é o Instagram @guersonefernandamma.

"Até agora consegui R$ 600 e faltam mais de R$ 14 mil", acrescenta Fernanda. Torcida para ela conseguir arrecadar o dinheiro não falta. O portal "Terra do Mandu" conversou com pessoas que acompanham a carreira da atleta e cidadãos que passaram pelo Centro. O motorista César parou no semáforo e foi abordado pela atleta. Ele respondeu "estou ajudando porque esporte é o que eu mais gosto. Se Deus quiser vai dar certo".

Fernanda precisa conseguir o dinheiro antes de 12 de novembro, quando ela deve embarcar para representar a seleção brasileira de MMA. A estudante Maria Eduarda falou que conhece a história de Fernanda há anos. "Tomara que ela consiga. Meu recado para a Fernanda é não desistir do sonho dela."

(Nayara Andery/ Especial para o EM)