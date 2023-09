Vão ou ficam?

1499

Desde a rescisão de Richard e a lesão de Ramiro, volante Matheus Jussa se tornou titular e tem boa chance de ter o vínculo renovado







O Campeonato Brasileiro se aproxima da parte final. Como outras equipes, o Cruzeiro já analisa os pontos negativos e positivos da atual temporada para montar seu elenco para 2024. Alguns jogadores tem futuro garantido na Toca da Raposa e outros terão negociar renovações contratuais.





Levantamento do No Ataque mostra os dados dos cinco jogadores que tem vínculo com o clube até dezembro e como tem sido o desempenho de cada um neste ano.





Pilar da boa defesa do Cruzeiro, quarto time menos vazado do Brasileirão, o zagueiro Luciano Castán chegou ao clube após rescindir contrato com o Guarani. O zagueiro de 34 anos, titular absoluto, assinou em definitivo com a Raposa em março de 2023 e não largou a titularidade desde então. Ao todo, participou de 26 jogos





Outro destaque do Cruzeiro que tem contrato apenas até o fim do ano é o lateral-direito William. Devido a um consistente histórico de lesões, a Raposa optou por assinar contrato de produtividade com o atleta. Caso atinja o desempenho esperado, o vínculo será renovado para o ano que vem.





William faz dupla com Marlon no time titular. O ala de 28 anos fechou com o clube celeste em dezembro de 2022, após rescindir com o Schalke 04, da Alemanha, e já participou de 28 jogos no futebol mineiro, com um gol e três assistências.





Também titular do time de Zé Ricardo, o volante Matheus Jussa chegou à equipe celeste em fevereiro, emprestado pelo Fortaleza. Mesmo com a recente troca de técnico, ele se manteve entre os 11 iniciais, posição que conquistou após a rescisão de Richard e a lesão de Ramiro. O jogador 27 anos marcou o primeiro gol da Raposa na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na estreia de Zé Ricardo, e soma 20 partidas com a camisa estrelada.





Situação indefinida

Dos jogadores desta lista, quem tem o status mais indefinido é Nikão. O meia já oscilou entre as posições de titular e reserva, mas busca seu espaço sob o comando do novo treinador. Camisa 10 da equipe, o atleta de 31 anos também cumpriu bom papel na primeira partida de Zé Ricardo.





Mesmo vindo do banco, Nikão marcou um gol e deu uma assistência na goleada por 3 a 0 diante do Santos, fora de casa, e foi eleito o melhor em campo. Na rodada seguinte, voltou a ganhar oportunidade como titular, mas não conseguiu repetir o desempenho. Para ficar em Belo Horizonte, o Cruzeiro terá que negociar com o São Paulo, que o emprestou em dezembro de 2022.

Terceira opção no gol, Gabriel Mesquita ainda não entrou em campo na temporada. O jogador de 25 anos está atrás do titular Rafael Cabral e do reserva imediato Anderson na disputa por uma vaga nos 11 iniciais do técnico Zé Ricardo.

Sua única aparição com a camisa do Cruzeiro foi na vitória por 4 a 1 sobre o Novorizontino, em setembro de 2022, na 37ª rodada da última edição da Série B. Ele chegou ao clube mineiro após rescindir contrato com o Guarani, em abril do ano passado.





Uniforme definido

O uniforme que o Cruzeiro vestirá no clássico contra o América está definido. Por quase 24 horas, os sócios torcedores da Raposa votaram em quatro opções disponibilizadas. Com 2.928 votos (63%), a terceira combinação – camiseta azul, calção e meião brancos – foi a escolhida pelos pagantes mensais. A cor da camisa não estava em disputa. Os times mineiros se enfrentam no Mineirão, domingo, a partir das 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O uniforme todo azul recebeu 772 votos (17%). A opção com short branco e meia azul terminou em terceiro lugar, com 724 votos (16%). Por último, selecionada por apenas 4% (202 votos) dos participantes, ficou a combinação blusa e calção azuis e meião branco. A eleição foi encerrada às 17h de ontem.

Atualmente na 12ª colocação, com 29 pontos, a Raposa briga por vaga na Copa Sul-Americana. Já o América é o vice-lanterna do Brasileiro, com 17 pontos, e luta para não ser rebaixado. No primeiro turno, em 14 de maio, o clube estrelado, ainda sob o comando do técnico Pepa, goleou o América por 4 a 0, pela sexta rodada do Brasileiro. Henrique Dourado, Marlon e Gilberto (2) fizeram os gols.