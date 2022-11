Seleção Brasileira: veja os perfis dos volantes Casemiro e Fabinho

O volante Casemiro é peça-chave do meio-campo de Tite (foto: CLAUDIO REYES/POOL/AFP - 2/9/21)







De treinador de futebol e louco, todo mundo tem um pouco. Em tempos de convocações contestadas, raros são os jogadores considerados unanimidades. Alcançar o nível de Copa do Mundo tem um alto preço. Além da qualidade técnica, a maior disputa do planeta bola estabelece pré-requisitos para dentro e fora das quatro linhas, como comprometimento, personalidade e liderança. Mas poucos são os países que ostentam essa figurinha premiada. O Brasil é uma deles. Você já deve ter ouvido falar de Carlos Henrique Casimiro, ou simplesmente Casemiro.

Dono de um caráter que agrada ao comandante Tite, Casemiro desembarca no Catar sob a condição de intocável na equipe. Somente um desastre é capaz de tirá-lo da missão pelo hexa. O volante é uma das peça-chave para que a engrenagem verde-amarela funcione perfeitamente no Oriente Médio. Não à toa, é o terceiro jogador mais escalado pelo treinador, de 2016 pra cá, com 53 partidas. Ele fica atrás apenas de outros dois pilares: o zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel Jesus, com 60 e 56 partidas sob a batuta do professor gaúcho, respectivamente.

O respeito e o prestígio com o técnico e os companheiros não vieram da noite para o dia. Casemiro percorreu grandes distâncias para assumir o papel de líder do grupo. Desde a estreia, em 14 de setembro de 2011, são mais de 10 anos de serviços prestados. Antes da chegada de Tite, foi importante nos ciclos de Mano Menezes e Dunga. Ficou de fora da lista de Luiz Felipe Scolari, em 2014, mas manteve a regularidade que o consagrou e o levou para a Rússia quatro anos depois.

Para o homem de confiança de Tite, o futebol sempre foi coisa séria. Se a bola surge para muitos como um passatempo, para Casemiro o esporte era a maior chance para mudar de vida. A maturidade, dentro e fora dos campos, veio cedo. Ele saiu de São José dos Campos (SP) para brilhar nos tapetes verdes dos principais estádios do mundo. Mas a trajetória foi árdua. Vencer os 100 quilômetros de distância entre a cidade natal e São Paulo para poder treinar o moldou para vestir a pesada camisa da equipe do Morumbi.

"O grande êxito da minha vida foi amadurecer tão cedo. Com 15 anos, eu já era o pai da família e sabia que minha família dependia de mim. Minha mãe trabalhava, era diarista, mas não ganhava quase nada, eu sabia aonde tinha que chegar", re- velou em depoimento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





Foco em dia Grandes desafios precedem grandes conquistas. O sucesso no São Paulo e as características como pessoa e atleta se encaixaram perfeitamente no conceito do futebol europeu. Não demo- rou para ser negociado com o Real Madrid e adquirir experiência pelo Porto, entre 2014 e 2015. Logo depois, retornou à capital espanhola para fazer história com o time profissional. A trajetória com a camisa merengue é de dar inveja aos concorrentes, com cinco troféus da Liga dos Campeões (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), três taças do Mundial de Clubes da Fifa (2016, 2017 e 2018) e três canecos do Campeonato Espanhol (2017, 2020 e 2022).

"Sou bem focado no que vou fazer. Foi uma das coisas que aprendi na vida. Se for para fazer, faz com o coração. Se for dar uma entrevista, faça com o coração. É o que eu levo para mim. Fazer tudo com alma e coração", declarou. É colocando o coração na ponta da chuteira que o volante se propõe a cola- borar na jornada pelo hexa no Catar. Entrega certamente não faltará por parte do camisa 5 nos 30 dias de peregrinação brasileira pelo Oriente Médio.

Casemiro





Nome: Carlos Henrique Casimiro

Nascimento: 23/2/1992

Local: São José dos Campos (SP)

Posição: volante

Número da camisa: 5

Clube: Manchester United (ING)

Estreia na Seleção: 14/9/2011

Argentina 0 x 0 Brasil – Superclássico das Américas

Minutos em campo: 4.767

Convocações: 84

Jogos: 65

Primeiro gol: 26/6/2019

Brasil 5 x 0 Peru – Copa América

Participações em Copas: 1 (2018)

Principais títulos: Liga dos Campeões (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), três taças do Mundial de Clubes da Fifa (2016, 2017 e 2018) e três canecos do Campeonato Espanhol (2017, 2020 e 2022)

Da lateral ao meio-campo: Na função que o técnico preferir

Jogar como volante nem sempre esteve nos planos de Fabinho. Quem observa a regularidade do suplente da Seleção Brasileira não imagina o rodízio de posições imposto pela jornada da bola. O início de tudo, ainda na infância, em Campinas (SP), foi como peça ofensiva. Alternando entre o setor mais ofensivo do meio de campo e o ataque, ele mostrou qualidade.

O destino, porém, impôs mudanças. Foi nas categorias de base do Paulínia Futebol Clube que Fabinho estreou na posição perfeita. Mas, a qualidade do elenco do time paulista exigia versatilidade. O técnico Elio Sizenando alternava o futuro jogador da Seleção Brasileira entre o meio defensivo e a lateral.

A observação de um dos primeiros treinadores da vida foi fundamental para que Fabinho se tornasse um jogador de nível de Copa do Mundo no futuro. Ao chegar no Mônaco, em 2013, o professor Leonardo Jardim exigiu do brasileiro o papel pelo lado direito da defesa. Missão muito bem cumprida. Foi pela equipe francesa, inclusive, que o campineiro recebeu a primeira convocação, com Dunga, em 2015.

Um ano depois, viu o técnico ser demitido e as chances com a amarelinha desaparecerem. Voltou ao radar somente em 2018, ainda na lateral. Porém, quando foi requisitado por Tite no “novo” papel, convenceu e mostrou que ter o nome na lista é mais importante do que uma função definida.





Fabinho