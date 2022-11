Seleção Brasileira: veja os perfis dos laterais Danilo e Daniel Alves

Danilo Queiroz - Correio Braziliense

(foto: Kleber)





Cafu, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Leandro… a história do Brasil nas Copas do Mundo, principalmente nas campanhas que bordaram as cinco estrelas na amarelinha, está intimamente ligada a laterais-direitos unânimes. No ciclo até o Catar, porém, a posição careceu de um nome incontestável e instituiu uma reformulação em busca de uma nova referência. A abstinência de absolutismo entre as peças disponíveis para a faixa do campo causa dor de cabeça a Tite desde a preparação para o Mundial da Rússia, em 2018.





De opções escassas, a lateral direita foi a de menor concorrência: Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Daniel Alves (Pumas), Fagner (Corinthians), Rafinha (São Paulo), Marcos Rocha (Palmeiras), Gabriel Menino (Palmeiras), Marcinho (Botafogo) e Mariano (Atlético-MG) foram testados desde o início da Era Tite, em 1º de setembro de 2016. Os dois primeiros, de trajetórias distintas na Seleção Brasileira, foram os escolhidos para preencher a posição na quinta tentativa do hexacampeonato.





Mesmo com os altos e baixos da posição, Danilo caminha para a segunda Copa do Mundo da carreira. Em 2018, o mineiro de 31 anos contou com uma lesão justamente do hoje reserva Daniel Alves para ser convocado. Começou a campanha como titular, mas perdeu lugar para Fagner. Mais experiente, terá no Catar a oportunidade de ser o dono da posição. O atleta da Juventus, dona do CT onde a Seleção inicia hoje a preparação, foi quem mais jogou no ciclo com Tite (2.838 minutos).





Multifunção, tem curiosamente na versatilidade um dos "percalços". Em várias partidas pelo clube italiano, foi escalado pelo técnico Massimiliano Allegri como defensor central. Porém, tem a confiança irrestrita de Tite na lateral direita da Seleção Brasileira. "Preferência entre lateral ou zagueiro? Não faz diferença para mim. Eu me preocupo em ter uma visão atenta de onde está vindo a pressão e como ocupar bem os espaços. Fico feliz por ajudar a dar mais fluidez na saída de bola", avaliou.

Transição natural Allegri vê, inclusive, uma tendência natural de transição definitiva para a zaga nos próximos anos. "Danilo jogou muito bem na posição. Tenho a certeza de que ele será um zagueiro no futuro, porque tem técnica, força, coragem. É inteligente. Tem tudo. Ele pode jogar à direita, à esquerda e no meio: ter jogadores assim é importante", disse em entrevista coletiva no fim de agosto. Na Copa do Mundo, porém, a meta é brilhar no lugar onde se consolidou desde os primeiros passos no Tupynambás-MG e no América-MG até a afirmação na Europa.





Escolhido como responsável para dar fim à inconsistência da lateral direita, Danilo poderá se espelhar nos craques da posição no passado para ser solução na Copa do Mundo. Capitão na conquista de 2002, Cafu foi campeão em 1994, vice em 1998, atuou em 2006 e é quem mais defendeu o Brasil em Copas: 20 partidas. Djalma Santos foi outro a atuar em quatro Mundiais e ser campeão em dois (1958 e 1962). Carlos Alberto Torres foi outro da posição a levantar uma taça, no tri de 1970.