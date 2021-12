Cruzeiro SAF: porta é aberta ao investidor

Votação ocorreu em clima de tranquilidade no Ginásio do Barro Preto: ao fim, comemoração da 'nova era' celeste com a SAF (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







A aprovação da mudança no Estatuto do Cruzeiro, permitindo que o clube negocie até 90% das ações da recém-criada Sociedade Anônima do Futebol (SAF), é mais um passo na tentativa de tornar a instituição novamente viável financeiramente. A alteração foi aprovada por ampla maioria – 544 votos a favor, 16 contra, um branco e um nulo – na noite de ontem, no Ginásio do Barro Preto e agora se espera que sejam intensificadas as negociações com interessados em assumir a principal atividade da Raposa. Antes, o máximo de que poderia abrir mão era de 49%, o que não era considerado interessante por especialistas.





Para chegar a investidores, a diretoria contratou as empresas XP Investimentos e Alvarez & Marsal Consultoria. Um dos nomes na mesa seria do Fenway Sports Group, que controla o inglês Liverpool, segundo disse o conselheiro Aloísio Vasconcellos, ex-superintendente da ouvidoria e auditoria interna do Cruzeiro.





Para não atrapalhar as negociações, o presidente Sérgio Santos Rodrigues evita falar sobre qualquer pretendente. Para ele, o clube deu “um claro sinal para o mercado que o Cruzeiro está de braços abertos, quer que venha o investidor para nos ajudar”.





“Estão chegando propostas, vamos analisar, sempre confiamos nas nossas assessorias, a Alvarez & Marsal e a XP, duas das maiores do mundo, que estão com algumas coisas em mente. Agora, vamos discutir isso juntos e fazer o que for melhor para o Cruzeiro”, declarou o mandatário. “O desafio agora é trazer o dinheiro para dentro, trazer um parceiro interessante em termos estratégicos”.





Segundo ele, não há pressa em fechar o negócio. De qualquer forma, a expectativa é que até março tudo esteja bem alinhavado. “A minha tranquilidade é ter duas empresas de ponta nos ajudando. E como elas mesmo dizem, o melhor não é quem paga mais, mas, sim, quem tem um plano estratégico para o Cruzeiro, para nossas necessidades. Eles já tem algumas coisas em mãos e vamos sentar para discutir e procurar tomar a melhor decisão”, afirmou.





TIME FORTE

A manutenção de pelo menos 10% das ações garantirá ao Cruzeiro Esporte Clube uma cadeira no Conselho de Administração da SAF e a preservação de marca, cor e outros itens de sua identidade centenária. O clube, com dívida de cerca de R$ 960 milhões, fica também com todos os bens imóveis.





Já a nova empresa passa a deter direitos dos atletas, inclusive os que vier a formar. Assim, o futuro sócio poderá aportar dinheiro para fazer investimentos, inclusive na montagem de um time competitivo, que é o que a torcida mais deseja. E a capacidade e o entendimento disso será fundamental para fechar a venda acionária da empresa.





“Calcular valor do Cruzeiro é difícil. Tudo depende do perfil do investidor. O importante é atender o desejo da nossa torcida de performar esportivamente. Quer ganhar dinheiro? Vai ganhar, mas isso passa por acesso (à Série A do Campeonato Brasileiro), por ter um time bom. E quem vier vai ter este entendimento”, avaliou Sérgio Santos Rodrigues, que espera resolver logo pendências com o Defensor-URU e Mazatlán-MEX para poder voltar a poder inscrever jogadores.





Para entender

Por que o clube criou a SAF?

O Cruzeiro constituiu a Sociedade Anônima do Futebol no fim de novembro. A expectativa é captar recursos que ajudem no pagamento de dívida calculada em R$ 962,5 milhões e possibilite a formação de um time competitivo que retorne à Série A do Campeonato Brasileiro





Como será aplicado o dinheiro do investidor?

O aporte inicial deverá ser aplicado tanto no pagamento de dívidas da associação civil quanto na qualificação da equipe de futebol. Exemplo: se um grupo comprasse 80% das ações da SAF por R$ 200 milhões, R$ 200 milhões abateriam débitos e R$ 200 milhões seriam utilizados na atividade desportiva





Qual a obrigação da SAF em relação à associação civil?

A SAF terá de destinar 20% das receitas para quitar débitos da associação civil, além de 50% do lucro proporcionado pela operação do futebol. Se em seis anos 60% do passivo original for liquidado, o prazo para a extinção dos 40% restantes é prolongado por mais quatro anos. Se fechar a operação em 2022, o Cruzeiro SAF teria até 2032 para “zerar” as pendências do CNPJ antigo





O que ficará com a associação civil?

O investidor comprará somente a operação do futebol. Patrimônios como a sede administrativa do Barro Preto, os clubes sociais e as Tocas da Raposa I e II permanecem em propriedade da associação civil.





Quando o dinheiro chega?

O Cruzeiro espera ter o capital em mãos em abril ou maio, desde que feche com o investidor em janeiro ou fevereiro





De onde é o investidor?

Pedro Mesquita, head do banco de investimentos da XP, afirmou que os grupos interessados em comprar as ações do Cruzeiro são da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Os nomes não foram revelados