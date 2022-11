Seleção Brasileira: veja os perfis dos goleiros Alisson, Ederson e Weverton

Marcos Paulo Lima - Correio Braziliense



O edital do concurso de Adenor Leonardo Bachi, o Tite, para goleiro da Seleção teve 17 candidatos pré-aprovados em seis anos e meio de trabalho: Alex Muralha (Coritiba), Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians), Daniel Fuzato (Ibiza), Danilo Fernandes (Bahia), Diego Alves (Flamengo), Ederson (Manchester City), Everson (Atlético-MG), Gabriel Brazão (Cruzeiro), Gabriel Chapecó (Grêmio), Hugo Souza (Flamengo), Ivan (Zenit São Petersburgo), Marcelo Grohe (Al-Ittihad), Neto (Bournemouth), Phelipe Megiolaro (Grêmio), Santos (Flamengo) e Weverton (Palmeiras) foram não somente convocados, mas observados de perto. Catorze ficaram no cadastro de reserva e três irão à Copa do Mundo.





Coube ao principal jurado da banca examinadora — o preparador de goleiros Taffarel — apontar os três donos das traves do Brasil no Catar. Quem ousará abrir debate com a muralha do Brasil nos mundiais de 1990, 1994 e 1998? O camisa 1 na campanha do tetra ajudou a eleger o titular Alisson, com quem trabalha no Liverpool, e os reservas de luxo Ederson e Weverton. O trio foi praticamente unanimidade desde o ciclo iniciado pós-Copa da Rússia.





Os últimos quatro anos consolidaram pelo menos dois goleiros como referências. Aos 30 anos, o gaúcho de Novo Hamburgo Alisson ostenta na prova de títulos o prêmio individual de melhor do mundo em 2019. Conquistou o Fifa The Best desbancando concorrentes badalados como o alemão segundo colocado Marc-André ter Stegen (Barcelona) e o terceiro, o companheiro de Seleção Brasileira Ederson (Manchester City). Em 2019, terminou a votação em segundo lugar, atrás apenas do germânico Manuel Neuer (Bayern de Munique).



Reserva na Copa de 1986, o ex-goleiro Paulo Victor, hoje assessor parlamentar no Senado Federal, não questiona a titularidade de Alisson, mas faz um alerta. "É indiscutivelmente o nosso melhor jogador na posição. Sabe sair do gol, é rápido. Ele só precisa conversar mais com os zagueiros. Goleiro mudo é goleiro cego", observou o ídolo do Fluminense em entrevista ao Correio Braziliense antes da Copa do Mundo de 2018, a primeira de Alisson como titular.





Alisson deve entrar para seleta galeria Preferido para iniciar a Copa, Alisson deve entrar na seleta galeria dos goleiros titulares do Brasil em mais de uma edição da Copa. Apenas Gilmar (1958, 1962 e 1966), Emerson Leão (1974 e 1978), Taffarel (1990, 1994 e 1998) e Julio Cesar (2010 e 2014) conseguiram esse feito. Gilmar (1958 e 1962) e Taffarel (1994) conquistaram a Copa do Mundo.





Alisson e o irmão, o também goleiro Muriel, viveram um drama familiar no ano passado: a morte do pai, seu José Agostinho Becker, aos 57 anos, por afogamento. Ele nadava em uma barragem. O corpo foi encontrado em Lavras do Sul (RS), a 320 quilômetros de Porto Alegre. A tragédia motivou o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, a escrever uma carta pública ao jogador. “A maior homenagem possível ao pai de Alisson é a pessoa que seu filho é e se tornou. Ele o honra todos os dias com a forma como vive sua vida”, diz um dos trechos do belo texto.