Seleção Brasileira: veja os perfis dos zagueiros Marquinhos e Éder Militão

O zagueiro Marquinhos, da Seleção e do PSG, começou no futebol como goleiro (foto: AFP)

O Brasil jamais precisou improvisar um jogador da linha no papel de goleiro em 21 participações na Copa do Mundo. Em caso de emergência, há um zagueiro capacitado para assumir as luvas de Alisson, Ederson ou Weverton. Na infância, Marcos Aoás Corrêa era o dono das traves do Saci, clube no Bairro do Imirim, Zona Norte de São Paulo. Marquinhos é talentoso com as mãos, mas preferiu a oportunidade de trocá-las pelos pés. Corinthians, Roma, Paris Saint-Germain e a Seleção Brasileira do Tite agradecem.



Aos 28 anos, Marquinhos disputará a Copa do Mundo pela segunda vez. Subutilizado na Rússia, em 2018, teve de esperar a fila andar para se tornar um dos intocáveis. Havia um Miranda no caminho. Nem mesmo o entrosamento com Thiago Silva nos tempos de Paris Saint-Germain fez o treinador mudar de ideia. Um dos jogadores mais versáteis do elenco, com experiência nos papéis de líbero, lateral-esquerdo e volante, o beque esteve em campo apenas seis minutos na edição passada. Entrou no lugar do meia-atacante Willian aos 45min do segundo tempo, e só.



Pragmático, Tite preferiu usar Fernandinho no lugar do suspenso Casemiro contra a Bélgica, nas quartas de final. Marquinhos no papel de primeiro volante seria uma alternativa fora da caixinha, mas o comandante verde-amarelo se manteve apegado aos conceitos.



A relação de Marquinhos com Tite sempre esteve envenenada por histórias extracampo da época de Corinthians, mas o tempo tratou de esclarecer as escolhas do treinador. Campeão da Libertadores em 2012, o jovem Marquinhos tinha fortes concorrentes no elenco. A dupla titular era formada por Chicão e Leandro Castán. Entre as opções no banco estavam Paulo André, Wallace, Felipe e Antônio Carlos. Marquinhos tinha 18 anos. Mesmo sem jogar, chamou a atenção de agentes do futebol italiano.



A proposta da Roma convenceu o Timão a emprestá-lo. À época, um ansioso Marquinhos não quis esperar a fila andar em um Corinthians campeão do Brasileirão e da Libertadores. Arrumou as malas rumo à Europa e deu início a uma impressionante adaptação ao futebol europeu. Satisfeito, o clube da capital italiana topou pagar 5,75 milhões de euros pela joia em 3 de janeiro de 2013. Seis meses depois, era vendido por seis vezes mais. O PSG desembolsou 31,4 milhões de euros.



Chegada à Seleção

(foto: Kleber)

Marquinhos

Nome: Marcos Aoas Correa

Nascimento: 14/5/1994

Local: São Paulo (SP)

Posição: zagueiro

Número da camisa: 4

Clube: Paris Saint-Germain (FRA)

Estreia na Seleção: 16/11/2013 - Brasil 5 x 0 Honduras –Amistoso

Minutos em campo: 5.496

Convocações: 98

Jogos: 71

Primeiro gol: 11/9/2018 - Brasil 5 x 0 El Salvador –Amistoso

Participações em Copas: 1 (2018)

Principais títulos: ouro nos Jogos Olímpicos (2016), Libertadores (2012), Copa América (2019) e Campeonato Francês (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022)





Militão: polivalente, regular e com muito fôlego A versatilidade é uma das justificativas para a presença de Éder Militão no grupo que buscará o hexa no Catar. Além de seguir muito bem a cartilha de um bom zagueiro, a cria das categorias de base do São Paulo cumpre bem o papel de lateral-direito, quando requisitado.

A consistência e regularidade nos dois setores pesaram na convocação de Tite e ameaçaram deixar de fora o experiente e, em tese, primeiro suplente, Daniel Alves.



A carreira de Militão parece seguir um caminho de evolução natural. Deixou os juniores da equipe do Morumbi para assumir o posto no profissional do tricolor em 2017.



Mesmo com pouca idade, demonstrou a maturidade necessária para rumar à Europa. A primeira experiência no Velho Continente foi no Porto e não demorou para despertar o interesse do maior campeão do continente: o Real Madrid.



A polivalência do paulista de Sertãozinho o levou ao topo da Espanha e da Europa com a camisa merengue. Em 18 de dezembro, ele espera dominar o mundo vestindo verde e amarelo. Para isso, deve seguir as receitas de sucesso na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol da temporada passada. Não importa a função tática; fôlego, experiência e vontade não faltarão à carta coringa do baralho brasileiro.



(foto: Kleber)

Éder Militão

Nome: Éder Gabriel Militão Nascimento: 18/1/1998 Local: Sertãozinho (SP) Posição: zagueiro Número da camisa: 14 Clube: Real Madrid (ESP) Estreia na Seleção: 11/9/2018 - Brasil 5 x 0 El Salvador – Amistoso Minutos em campo: 1.675 Convocações: 45 Jogos: 23 Primeiro gol: 27/6/2021 - Brasil 1 x 1 Equador – Copa América Participações em Copas: estreante Principais títulos: Liga dos Campeões (2022), Campeonato Espanhol (2022), Supercopa da Uefa (2022), Supercopa da Espanha (2022 e 2020) e Copa América (2019)

Marquinhos acumulou milhas no clube francês e escalou degraus na Seleção Brasileira com a tolerância que lhe faltou no Corinthians. Em 2011, conquistou o Sul-Americano Sub-17, no Equador, sob o comando do técnico mineiro Émerson Ávila. “Era iminente a necessidade de um zagueiro. Não tínhamos um com o peso da Seleção. Fui acompanhar um torneio aqui em Belo Horizonte chamado Future Champions, no Campo do Baleião, perto do Hospital da Baleia. Vi o Marquinhos jogando pelo Corinthians e foi amor à primeira vista”, conta Ávila em entrevista aos Diários Associados.O xodó virou capitão. Ergueu o troféu do Sul-Americano Sub-17 e ouviu uma profecia do comandante: “A gente sabia que ele teria vida longa na Seleção. Conduta humilde e extremamente profissional”, elogia. Em 2014, ganhou o Torneio de Toulon ao lado de Ederson, um dos três goleiros convocados por Tite para a Copa do Mundo.Parceiro de Rodrigo Caio nos Jogos Olímpicos do Rio’2016, Marquinhos conquistou Tite ao levar o Brasil ao inédito ouro. Figurou da primeira convocação do treinador, em agosto de 2016, até a a lista final para a Copa do Catar.Casado com a cantora Carol Cabrino, que o conquistou pelo ouvido ao interpretar a canção “Diamonds”, de Rihanna, Marquinhos tem um casal de filhos. A família turbina um sonho além do hexacampeonato. “Quero ser o melhor zagueiro do mundo”, prometeu ao pai, seu Marcos Corrêa.