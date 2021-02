Ex-Atlético e América, Rafael Moura, do Goiás, é rebaixado pela sexta vez

Atacante Rafael Moura ficou desolado com rebaixamento do Goiás (foto: Premiere/reprodução)

O atacante Rafael Moura, de 37 anos, alcançou neste domingo o sexto rebaixamento da Série A para a Série B na carreira. Com o empate por 0 a 0 diante do Bragantino, o Goiás tevesua queda para a Segundona uma rodada antes do encerramento do Campeonato Brasileiro.