Cruzeiro: exame detecta 'alteração cardíaca' em atacante Zé Eduardo

Zé Eduardo ficará afastado por um mês das atividades (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





15:14 - 20/02/2021 América: recém-contratado, Leandro Carvalho testa positivo para COVID-19 trabalho, em que cobrava mais de R$2 milhões. O atleta admitiu ter se precipitado ao querer deixar o clube, destacou a conversa que teve com o diretor de futebol André Mazzuco e fez acordo para receber cerca de R$34 mil referentes a salários atrasados. Zé Eduardo, de 21 anos, havia sido reintegrado ao elenco após retirar uma ação na Justiça para a rescisão indireta do contrato de, em que cobrava mais de R$2 milhões. O atleta admitiu ter se precipitado ao querer deixar o clube, destacou a conversa que teve com o diretor de futebol André Mazzuco e fez acordo para receber cerca de R$34 mil referentes a salários atrasados.





Em 2020, Zé Eduardo esteve em campo em apenas uma oportunidade com a camisa do Cruzeiro. Sob o comando do técnico Ney Franco, entrou aos 33 minutos do segundo tempo no empate por 0 a 0 com o Oeste, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, pela 15ª rodada da Série B. Já com Luiz Felipe Scolari não recebeu uma chance sequer, embora tenha sido relacionado para o banco de reservas em algumas ocasiões.





Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro clamaram por uma sequência para Zé Eduardo devido aos bons números alcançados por ele nos clubes aos quais foi emprestado. Pelo Villa Nova, no Campeonato Mineiro 2020, o centroavante marcou quatro gols em cinco jogos. No América-RN, balançou a rede cinco vezes em cinco partidas por Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e Série D.





O presidente Sérgio Santos Rodrigues desejou pronta recuperação ao jovem. “Hoje soltamos uma nota informando uma alteração nos exames do Zé Eduardo, que acabou de ser reintegrado ao elenco. Jovem de talento e do bem, ficará afastado por um período até que tudo esteja ok. Estaremos ao lado dele sempre, em qualquer situação. A saúde do Zé Eduardo é o que mais importa agora. Vamos firmes, guerreiro. O Cruzeiro estará com você e temos certeza que em breve te veremos balançando as redes. Conte conosco!”.





Vinculado ao Cruzeiro até janeiro de 2024, Zé Eduardo seria uma das quatro opções para a função de “camisa 9” no Cruzeiro. Além do titular Rafael Sobis, Felipe Conceição tem os reservas Thiago e Marcelo Moreno. No decorrer da semana, o treinador definirá a melhor formação visando à estreia no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, às 16h30 de sábado (27), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.





Nota sobre o atacante Zé Eduardo





Desde a última semana da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, no mês de janeiro, o Cruzeiro iniciou um criterioso e vasto processo de exames e avaliações médicas em seu elenco, com foco na saúde e perfomance dos atletas, projetando a temporada 2021.





Durante esses exames realizados na pré-temporada, que mapeiam todas as condições dos jogadores, foi detectada uma alteração cardíaca no atleta Zé Eduardo.





Após minuciosa análise de todos os resultados, debatida entre os profissionais do Departamento Médico do Cruzeiro os demais envolvidos, concluiu-se, por precaução e proteção à saúde do atleta, que o atacante deverá ficar afastado das atividades físicas durante os próximos 30 dias, quando repetirá as avaliações em uma nova bateria completa de exames.





Neste período Zé Eduardo tem indicação de repouso e seguirá assistido de perto por todos os profissionais do departamento de saúde do Clube.





O Cruzeiro deseja uma pronta recuperação ao atleta para que, em breve, Zé Eduardo possa estar integrado novamente ao elenco e ajudando o Clube nos desafios da temporada.