América: recém-contratado, Leandro Carvalho testa positivo para COVID-19

Leandro Carvalho é um dos reforços do clube para a temporada (foto: Divulgação/América) negativo quando chegou a Belo Horizonte, mas passou por exame de contra-prova e foi detectado com o vírus. O atacante Leandro Carvalho, do América, testou positivo para a COVID-19. Recém-contratado pelo clube, o jogador havia testadoquando chegou a Belo Horizonte, mas passou por exame de contra-prova e foi detectado com o vírus.









No Coelho, Leandro reencontrará o técnico Lisca. Os dois trabalharam juntos no clube cearense em 2018. Na oportunidade, o atacante teve seus melhores momentos com a camisa alvinegra: cinco gols em 24 jogos. Na temporada passada, os números foram modestos: apenas três bolas na rede em 43 partidas.