Cruzeiro marca no fim e vence Bolívar em jogo-treino na Toca da Raposa

Welinton marcou o gol da vitória celeste sobre o Bolívar (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) O Cruzeiro venceu o Bolívar por 1 a 0, na manhã deste sábado, em jogo-treino na Toca da Raposa II. O único gol da atividade foi marcado aos 42 minutos do segundo tempo pelo atacante Welinton, após assistência de Thiago.









Sem o zagueiro Ramon, afastado por ter testado positivo para COVID-19, o técnico Felipe Conceição escalou a equipe titular com Fábio; Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; William Pottker, Felipe Augusto e Rafael Sóbis.





Já o Bolívar iniciou o confronto com Javier Rojas; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Alberto Guitián e Roberto Carlos Fernández; Erwin Saavedra, Hernán Rodriguez, Alex Granell e Leonardo Vaca; John García e Leonardo Ramos.





No primeiro tempo, o time celeste explorou principalmente as jogadas pelas beiradas de campo, com Pottker e Augusto. O goleiro Rojas, do Bolívar, trabalhou bastante para impedir que as bolas cruzadas da linha de fundo chegassem ao centro da área.





Na etapa complementar, Conceição colocou os reservas em campo: Lucas França; Geovane, Guilherme Matos, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Claudinho; Bruno José, Airton e Thiago. Aos 28min, Stênio e Welinton entraram nos lugares de Bruno José e Airton.





Aos 31min, Thiago recebeu lançamento da direita para a esquerda e finalizou sem jeito na rede pelo lado de fora. Aos 34min, Adriano pegou rebote após cobrança de falta e chutou forte de pé esquerdo para grande defesa do goleiro adversário.





Quando o duelo parecia caminhar para um empate, Thiago invadiu a grande área em velocidade e rolou para Welinton, que, com o gol vazio, só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede.





“Feliz pela equipe. Pude entrar bem. Quem começou, também jogou bem. Agora é continuar os treinos e preparar para a estreia no Campeonato Mineiro”, comemorou o responsável pelo tento da vitória.





O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no próximo sábado, às 16h30, contra o Uberlândia. A partida será realizada no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.