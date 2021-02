Reforço de peso! Atlético anuncia o meia Nacho Fernández, ex-River Plate

Nacho Fernández é reforço do Galo para 2021 (foto: Divulgação/Atlético) acordo com o River Plate para comprar os direitos econômicos do meia Ignacio “Nacho” Fernández, de 31 anos. O vínculo vale por três anos. O Atlético anunciou, neste sábado, a chegada de um reforço de peso para a temporada 2021. Após contratar o lateral-esquerdo Dodô e o atacante Hulk, o clube alvinegro chegou a umcom o River Plate para comprar os direitos econômicos do meia Ignacio “Nacho” Fernández, de 31 anos. O vínculo vale por três anos.









Fernández também enviou mensagem de áudio aos sócios Galo na Veia. ““Alô, Massa, quero dizer a vocês que tem mais um Galo na Veia. Já separei minha camisa, e pode contar a todo mundo que o Nacho chegou”.





Nacho chega ao Atlético após uma negociação que se arrastava desde 2020. Ano passado, o clube alvinegro - ainda com Alexandre Mattos no comando do departamento de futebol - fez as primeiras consultas pelo jogador.





Em 2021, coube ao novo diretor Rodrigo Caetano fechar o negócio, que renderá cerca de 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões na cotação atual) livres de impostos aos cofres do River.





Contratar Nacho era o grande desejo do técnico Jorge Sampaoli no mercado de transferências. Porém, a permanência do treinador argentino na Cidade do Galo para a próxima temporada é incerta. Ele desperta o interesse do Olympique de Marseille, da França.





Mesmo sem a certeza da continuidade da atual comissão técnica, a diretoria alvinegra topou investir alto na contratação de Nacho. O armador se tornou um dos grandes destaques do poderoso River do técnico Marcelo Gallardo a partir de 2016, quando foi contratado.





Destaque no River e elogios de Maradona





Pelo clube, Nacho fez 31 gols em 185 partidas e foi protagonista na histórica campanha da Copa Libertadores de 2018, que culminou com o título sobre o Boca Juniors. Ganhou também duas Recopas Sul-Americanas, três Copas Argentinas e uma Supercopa Argentina.





O novo jogador do Atlético já foi elogiado por lendas do Boca, arquirrival do River. Em 2019, o ex-meia Diego Maradona o elegeu melhor jogador do futebol argentino: “Se eu tivesse que escolher alguém que se destacasse na liga seria Nacho. Ele tem uma camurça no pé”, afirmou.





O também ex-meia Juan Román Riquelme corroborou a opinião de Maradona e citou Nacho como o responsável pela vitória por 3 a 1 do River sobre o Boca na decisão da Libertadores de 2018, disputada na Espanha.





“Eu não tenho dúvidas de que Nacho é o melhor jogador do futebol argentino há muito tempo. Foi ele que complicou nossa vida e virou o jogo na final em Madrid. O ‘culpado’ foi ele”, frisou, em declaração dada em 2019.





No mesmo ano, Nacho recebeu elogios de um brasileiro. Quando defendia o Cruzeiro, o centroavante Fred, atualmente no Fluminense, destacou o grande desempenho do meia.





“Craque! Arrebentou nos dois jogos contra a gente (nas oitavas de final da Libertadores de 2019). O moleque é craque! É um canhotinho, é o articulador do River. Ele mexe o campo, do lado esquerdo para dentro. É um fenômeno”, disse, em entrevista ao Bandsports.





Carreira





O Atlético será o primeiro clube de Nacho fora da Argentina. Natural da pequena Castelli, província de Buenos Aires, Carlos Ignacio Fernández Lobbe passou por Gimnasia e Temperley antes de chegar ao River, em 2016.





Foi pelo clube milionário que o armador conquistou títulos e ganhou notoriedade no cenário sul-americano. Apesar do bom desempenho, quase não teve chances na Seleção Argentina.





A única convocação de Nacho foi em 2017, quando justamente Jorge Sampaoli o chamou para amistosos contra Cingapura e Brasil. O meia entrou em campo apenas diante do país asiático. Nos 20 minutos em que atuou, contribuiu com uma assistência para Ángel Di María marcar o último gol da vitória por 6 a 0.





Ficha





Nome: Carlos Ignacio Fernández Lobbe





Nascimento: 12 de janeiro de 1990 (31 anos)





Naturalidade: Castelli (Argentina)





Posição: Meia





Pé preferencial: Canhoto





Clubes como profissional: Gimnasia de La Plata (2010-2011 e 2012-2016), Temperley (2011-2012), River Plate (2016-2021) e Atlético (2021)





Títulos: Copa Libertadores (2018), Recopa Sul-Americana (2016 e 2019), Copa Argentina (2016, 2017 e 2019) e Supercopa Argentina (2018)