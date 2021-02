Henrique, do Cruzeiro, entra na onda de perfil de zoeira e provoca Atlético

Henrique tirou sarro de suposta entrevista de reforço do Atlético (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) contratação do meia Ignacio "Nacho" Fernández, do River Plate, pelo alvinegro. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, o volante Henrique, oitavo atleta que mais vestiu a camisa do Cruzeiro (524 jogos), lançou uma provocação ao Atlético em uma publicação do perfil “Cruzoeiro” no Instagram. O tema da brincadeira era ado meia Ignacio "Nacho" Fernández, do River Plate, pelo alvinegro.









Administrado pelo youtuber Valdir Moraes de Souza Junior, o Virjão, que também atua como produtor na Rádio 98 FM, o “Cruzoeiro” tirou sarro da situação. “Enganaram o cara na tóra vei. Essa entrevista foi ao Olé do Brasil e não o da Argentina, na moral. Ou então falaram com o cara que ele tava vindo jogar no Cruzeiro (sic)”.









Seguidor do perfil gerenciado por Virjão, Henrique escreveu: “Eu falo ou vocês falam?”. Em pouco tempo, o comentário recebeu mais de 600 curtidas. O próprio Valdir, em sua conta particular no Twitter, printou a resposta. “Kkkkkkkkkk até o Henrique zoando”.





Nacho Fernández se manifestou sobre a saída do River em entrevista à Rádio Continental e ao canal de televisão TyC Sports. Ele enalteceu principalmente o carinho que sente pelo clube e a boa relação com o técnico Marcelo Gallardo. Não houve menção à quantidade de títulos do Atlético.





Para ter Fernández, o Galo topou investir, sem considerar impostos, 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,6 milhões na cotação atual). O contrato valerá por três temporadas.





A serviço do River, o jogador de 31 anos marcou 31 gols e deu 27 assistências em 185 partidas, sendo três vezes campeão da Copa Argentina, uma da Supercopa, uma da Copa Libertadores e duas da Recopa Sul-Americana.