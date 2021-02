Patrick Brey tenta acordo com o Cruzeiro; veja o valor estimado da dívida

Patrick Brey não está nos planos para a próxima temporada (foto: (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro))





O estafe de Patrick Brey está terminando levantamento das dívidas do Cruzeiro com o atleta para tentar um acordo de rescisão. O lateral-esquerdo tem contrato até março, mas a Raposa não renovará o vínculo.

O empresário de Brey, Anderson Franciscon, disse que vai propor uma negociação dentro das condições do Cruzeiro, que vive crise financeira.





"A gente está perto de um acordo, mas não chegamos ainda. Estamos fazendo levantamento dos valores que o Cruzeiro tem em aberto com o atleta. Não é novidade para ninguém a situação do clube. Levantando os valores, a gente vai sentar com a diretoria e tentar um acordo que esteja dentro das condições do clube. A gente é muito grato ao Cruzeiro por esses três anos do Brey no clube", disse o empresário.





O Superesportes apurou que Patrick Brey tem vencimento de R$ 50 mil no Cruzeiro. A dívida total, ainda em apuração pelo estafe do atleta, está entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, levando em consideração salários e direitos de imagem atrasados e parcelas do FGTS não recolhidas.





Contratado pelo Cruzeiro em 2018 junto ao Tupi, Brey teve poucas oportunidades com a camisa estrelada. No primeiro ano na Toca da Raposa II, foram apenas seis jogos. Na temporada seguinte, ele foi emprestado ao Coritiba, clube no qual disputou 24 partidas.





Em 2020, novamente cedido, atuou em oitos jogos pela Ferroviária, entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, antes de retornar a Belo Horizonte.





Na Raposa, Brey participou de 17 jogos e não marcou gol em 2020/2021. Revelado pelo Fluminense, Brey também defendeu Vila Nova-GO e Goiânia.