América não renova contrato de Neto Berola, que fica livre no mercado

América não renovou o contrato de Neto Berola, que está livre no mercado (foto: Mourão Panda / América) assinar com qualquer clube. Neto Berola é o sexto jogador a deixar o América na temporada. O vínculo do atacante com o clube mineiro se encerrou em 31 de janeiro – dois dias após a última partida do Coelho na Série B do Campeonato Brasileiro – e não foi renovado. Com isso, o jogador de 33 anos está livre paracom qualquer clube.









Na temporada passada, o atacante participou de 25 jogos da equipe americana, sendo: um no Campeonato Mineiro, cinco na Copa do Brasil e 19 na Série B. Ele balançou as redes apenas duas vezes, na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória-BA, na 33ª rodada da Segunda Divisão.





Desde a sua chegada, em janeiro de 2019, Berola marcou seis gols em 55 oportunidades.





Com a saída do atacante, o América chegou a seis baixas em relação ao elenco que foi vice-campeão da Série B de 2020. Até o momento, deixaram o clube: o lateral-direito Daniel Borges; o lateral-esquerdo Sávio; os meias Calyson e Guilherme; e o atacante Felipe Augusto.