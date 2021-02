Atlético: Nacho já treinou na Cidade do Galo e viveu alegria no Mineirão

Nacho Fernández durante treino do River na Cidade do Galo, em 2019 (foto: Diego Haliasz/River Plate) temporadas, o novo reforço do Atlético já treinou na Cidade do Galo e jogou no Mineirão. “Sei para onde vou”. A declaração de Ignacio Fernández é certeira: ele realmente conhece os locais onde passará boa parte dos próximos três anos. Estrela do River Plate nas últimas, o novo reforço do Atlético já treinou na Cidade do Galo e jogou no Mineirão.









Belo Horizonte é o cenário de boas recordações para Nacho. Em julho de 2019, ele treinou na Cidade do Galo. O CT alvinegro foi o local escolhido pelo River Plate para se preparar na véspera de um jogo decisivo pela Copa Libertadores.





O adversário? O Cruzeiro, arquirrival do Atlético. Nacho foi titular no Mineirão, no jogo de volta das oitavas de final, e foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo por Nicolás De La Cruz.





Após o empate por 0 a 0 - mesmo placar da ida na Argentina -, a decisão foi para os pênaltis. O River levou a melhor, venceu por 4 a 2, avançou às quartas de final e terminou a competição com o vice-campeonato. Na decisão, perdeu para o Flamengo.





As atuações nas duas partidas das oitavas de final renderam elogios de um adversário: o centroavante Fred, que já havia deixado o Atlético e, na época, defendia o Cruzeiro.





“Craque! Arrebentou nos dois jogos contra a gente. O moleque é craque! É um canhotinho, é o articulador do River. Ele mexe o campo, do lado esquerdo para dentro. É um fenômeno”, disse o jogador do Fluminense, em setembro de 2019, ao Bandsports.





Nacho é esperado em Belo Horizonte neste fim de semana. De volta à capital mineira, concluirá detalhes burocráticos antes de ser apresentado como novo reforço do Atlético para, quem sabe, brilhar na Cidade do Galo e no Mineirão.