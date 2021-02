Atlético encara Sport para consolidar vaga no G4 do Brasileiro

Em clima de despedida de Sampaoli, Atlético tenta assegurar vaga na fase de grupos da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) seis jogos - desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em 12 de dezembro, em Curitiba, foram derrotas para São Paulo, Vasco e Goiás, além de três empates com Bragantino, Grêmio e Fluminense. Neste domingo, o desafio alvinegro é contra o Sport, a partir das 16h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 37ª rodada da Série A. Sem chances matemáticas de conquistar o título, o Atlético encara as rodadas finais do Campeonato Brasileiro com a missão de garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para cumprir o objetivo, o Galo tenta voltar a vencer fora de casa apósjogos - desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em 12 de dezembro, em Curitiba, foram derrotas para São Paulo, Vasco e Goiás, além de três empates com Bragantino, Grêmio e Fluminense. Neste domingo, o desafio alvinegro é contra o Sport, a partir das 16h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 37ª rodada da Série A.









O Atlético ocupa a quarta posição do Brasileiro, com 62 pontos, um a menos que o São Paulo, terceiro colocado, e dois a mais que o Fluminense, quinto. Em caso de vitória na Ilha do Retiro e tropeço do Tricolor carioca diante do Santos, também neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, o Galo assegura a classificação à fase de grupos da Libertadores.

Para o jogo o Atlético conta com o reforço de Keno, recuperado de lesão no cotovelo esquerdo. Artilheiro do time no Brasileiro, com dez gols, e também líder em assistências, com sete, o atacante voltou a ser relacionado após quatro partidas de ausência. No retorno do ponta, a expectativa é que o poderio ofensivo atleticano aumente. Sem o camisa 11 em campo, foram apenas três gols nos últimos quatro compromissos (vitória sobre Fortaleza, empates contra Fluminense e Bahia e derrota para o Goiás).





O adversário





Em 14º lugar do Brasileiro, com 42 pontos, o Sport tem remotas chances de rebaixamento - 0,7%, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. A equipe pernambucana está invicta há três jogos - vitórias sobre Botafogo e Internacional e empate com o Bragantino. Para a partida contra o Atlético, o rubro-negro conta com os retornos do lateral-direito Patric e o atacante Marquinhos, livres de suspensão. No entanto, o técnico Jair Ventura tem os desfalques do volante Betinho, suspenso, além do zagueiro Maidana e o atacante Bruninho, que foram emprestados pelo Galo e não podem atuar por força contratual.





Sport x Atlético





Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Rafael Thyere, Chico e Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto. Técnico: Jair Ventura.





Atlético: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Marrony e Eduardo Sasha (Eduardo Vargas). Técnico: Jorge Sampaoli.





Motivo: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro|

Data e horário: 21 de fevereiro de 2021 (domingo), às 16h

Local: Ilha do Retiro, no Recife





Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Ivan Carlos (PR) e Victor Hugo Imazu (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)