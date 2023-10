Minas sonha alto no NBB

1499

Argentino Franco Baralle, que atua pela primeira vez no Brasil, é um dos principais nomes no grupo minas-tenista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A temporada 2023/2024 do Novo Basquete Brasil (NBB) se inicia hoje, com a participação de 19 clubes, naquela que será a maior edição da competição em todos os tempos. O jogo de abertura será Flamengo x Minas, às 20h, no Maracanãzinho.





O torneio começa oficialmente em 21 de outubro, mas duas partidas foram antecipadas, uma vez que Minas e Flamengo têm jogadores convocados para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile – que começam no dia 20 e vão até 5 de novembro. O Minas tem dois convocados: o armador argentino Franco Baralle e o pivô Fuzaro, que estará na Seleção Brasileira.





Além disso, o rubro-negro vai para os Estados Unidos, para amistosos contra o Orlando Magic, da NBA. Assim, dois dias depois da estreia diante do Minas, no Rio, os cariocas voltam a atuar em casa, pela competição nacional, contra o Pato. Depois, seguem para a América do Norte.





O time minas-tenista foi um dos destaques das últimas três temporadas do NBB, chegando às semifinais. Foi terceiro duas vezes e quarto em outra. Neste ano, houve mudança de estratégia na equipe, pois não há norte-americanos. A aposta, agora, é nos argentinos. São três no grupo: os armadores Franco Baralle e Nikolas Capello e o ala/armador Chouzito González.





“Os jogadores argentinos são mais técnicos que os brasileiros”, diz o diretor de basquete do clube, Alexandre Cunha, recordando os tempos em que o time tinha como armador outro hermano, Sucatzky. Ele atuou no Minas de 2005 a 2011, época de três de suas melhores participações nas competições nacionais.





Um dos destaques é Franco Baralle, titular da Seleção Argentina e que atua no Brasil pela primeira vez. “Estou feliz, pois vou jogar um campeonato forte. O basquete brasileiro tem um bom nível. Vou experimentar algo novo, pois o basquete de meu país é mais técnico, enquanto no Brasil é mais força. Na Argentina, a parte técnica é mais forte, mas temos uma carência física”, comenta.





Já o pivô Fuzaro está em sua segunda passagem pelo time. Experiente, integrou a Seleção Brasileira na Olimpíada de Londres’2012 e no Pan do Rio’2007 e aponta o Minas como favorito: “Estou entusiasmado, é uma equipe para brigar pelo título, para ser campeã. Tem um grupo de jogadores largo, de muita qualidade, em condições de revezar os jogadores sem queda de qualidade”.





No comando, Leo Costa, em sua quarta temporada no MTC. Ele acredita que esta será distinta. “As características, da competição e do nosso time são diferentes em relação aos anos anteriores. Os jogadores do time atual têm intensidade alta.É uma equipe mais homogênea, o que faz com que as trocas durante a partida sejam mais equilibradas”, afirma.





Segundo Leo Costa o grupo atual mostra maior união, além de outras qualidades: “São jogadores comprometidos. O Minas é um time de potencial defensivo maior, mostrando jogo de transição. Nos anos anteriores, tínhamos um time mais pontual”.





Flamengo

Sobre o Flamengo, adversário de estreia, o treinador diz que é um time atlético, de alto nível e de grande investimento. “Vencer no Rio é mais difícil, mas o jogo será no Maracanãzinho, onde a pressão da torcida será menor, por causa da distância da arquibancada para a quadra. Temos uma vantagem contra eles em competições de fases eliminatórias. Tiramos o Flamengo no Super 8 e na Champions, o que mostra que podemos vencer lá.”





Na fase preparatória, o Minas disputou seis partidas, vencendo cinco delas – diante do Cruzeiro (2), do Cerrado (2) e do Fortaleza. Perdeu do Unifacisa.





O treinador deve mandar à quadra, hoje, o time com Franco Baralle, Chouzito González, Rafael Mineiro, Fuzaro e Paranhos.





Segundo maior campeão do basquete nacional, o Flamengo foi uma das equipes que mais investiram para a temporada. O técnico é Gustavinho, também comandante da Seleção Brasileira. Os destaques são os armadores argentinos Penke Aguirre e Jose Vildosa; os alas Gui Deodato (ex-Minas) e outro argentino, Martin Cuello; os pivôs Olivinha, Rafael Mineiro e Rafael Hettsheimer.





NBB 2023/2024

Participantes

Minas

Brasília

Cerrado-DF

Botafogo

Flamengo

Vasco

Bauru-SP

Corinthians

Franca-SP

Mogi-SP

Paulistano

Pinheiros-SP

São Paulo

São José-SP

Caxias-RS

União Corinthians-RS

Unifacisa-PB

Fortaleza

Pato-PR





Títulos

13

Franca





8

Flamengo





5

Monte Líbano





4

Brasília e Corinthians





2

Rio Claro, Vasco, Bauru e Ribeirão Preto





1

Uberlândia, Botafogo, Vila Nova-GO, Palmeiras, São José, Corinthians-RS, Rio e Paulistano





Curiosidades

A primeira competição de basquete disputada no Brasil foi a Taça Brasil, em 1965, que teve como campeão foi Corinthians-SP, que ganhou também a segunda edição do torneio.

Minas Gerais tem apenas um título nacional, conquistado pelo extinto Uberlândia, no Brasileiro de 2004/2005. O time do Triângulo foi também vice em 2002/2003 e em 2012/2013, além de terceiro em 1999/2000 e 2006/2007.

O Minas esteve entre os quatro melhores do país em sete edições. Foi terceiro na Taça Brasil de 1971 e quarto em 1972. No Brasileiro, foi terceiro na edição de 2002/2003 e quarto na de 2006/2007. No NBB, foi terceiro três vezes: 2008/2009, 2020/2021 e 2021/2022, além de quarto em 2009/2010 e 2022/2023.

Outro mineiro, o Ginástico (que não compete mais na categoria adulto), também figurou entre os quatro melhores do país. Foi o quarto na Taça Brasil de 1980.