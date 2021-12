Uberaba e Varginha se garantem no Módulo II e farão a decisão da Segundona

Entrando em campo como favorito, o Uberaba passou com facilidade pelo Manchester, de Juiz de Fora, no último sábado (11/12). Os grandes nomes da partida foram os atacantes Paulo Henrique e Willian Mococa.O confronto de ida terminou empatado por 0 a 0, e ao Uberaba bastava segurar o empate no Triângulo Mineiro, já que o Zebu fez a melhor campanha na primeira fase. E o time foi além: goleou a Capivara por 3 a 0.Aos 17min, depois de uma roubada de bola do meia Jefferson Alves, Willian Mococa recebeu e chutou na saída do goleio Matheus Poletine, abrindo o marcador.Na segunda etapa, novamente Mococa marcou o segundo. Aos 13min, ele recebeu do atacante Paulo Henrique, dominou, e chutou à meia altura, balançando novamente as redes para o Colorado.Quatro minutos depois, em outro contra-ataque que começou após um escanteio cobrado pelo Manchester, Mococa saiu em velocidade, passou para Clemente, que tocou para Paulo Henrique - ele deu um tapa na bola e encobriu Poletine, marcando um golaço.No segundo tempo, o Manchester levou perigo ao gol do Uberaba em algumas oportunidades e foi mais ofensivo do que na primeira etapa. Mas a zaga do Uberaba e o goleiro Lucão administraram a vantagem e seguraram os ataques da Capivara.

América-TO 0 x 1 Varginha

Fora de casa, jogadores do Varginha festejaram a nova vitória sob o América e a classificação ao Módulo II (foto: TV Mecão / Reprodução)

Duelos finais

Após o apito final, festa no Uberabão. A torcida explodiu com a volta do clube ao Módulo II do futebol mineiro em 2022, depois de dois anos na Segundona.Diferente da outra semifinal, cabia ao time da casa, o América, inverter o resultado o jogo da ida, que terminou 1 a 0 para o time do Sul de Minas. Durante toda a partida, diante de sua torcida no Estádio Nassri Mattar, na manhã desse domingo (12/12), o Dragão teve as melhores oportunidades.Aos 19min do primeiro tempo, depois de um cruzamento na área, o atacante Victor BH, do Mecão, escorou a bola rumo ao gol, mandando na trave. No rebote, o atacante Tatá isolou. Depois isso, foi só chute para fora, corte do zagueiro, defesa do goleiro. Parecia faltar apenas o arremate final para o gol do time do Teófilo Otoni.O jogo seguiu movimentado. O Varginha chegou com mais perigo nas bolas paradas, mas jogou grande parte da partida na defensiva, já que o simples empate sem gols bastava.No segundo tempo, após inúmeras chances perdidas, um duro golpe para o América. Aos 43min, quando o time ainda lutava pelo gol que lhe daria a classificação pela vantagem de jogar por dois resultados iguais, um passe errado mudou de vez a história do jogo.O artilheiro da competição com 11 gols, Gabriel Porquinho, do Varginha, recebeu a bola depois de um lançamento da defesa e passou por dois adversários. Em disparada, entrou na grande área pela direita e bateu cruzado, marcando o gol da vitória, e fechando o placar em 1 a 0 para o time do Sul de Minas.Com o triunfo, o Varginha voltará a disputar o Módulo II depois de 15 anos.A Federação Mineira de Futebol (FMF) deve confirmar ainda nesta segunda-feira (13/12) os dias e horários dos jogos finais da Segundona.O que se sabe é que a primeira partida será em Varginha, na quarta-feira (15/12), e o jogo de volta, em Uberaba, será disputado do próximo fim de semana, já que a equipe do Triângulo fez a melhor campanha na primeira fase.