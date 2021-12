Cruzeiro dá sequência à mudança no elenco e pode liberar mais jogadores

Luxemburgo mantém contato com a diretoria para definir os atletas que não seguem no clube em 2022 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Os sete reforços anunciados pelo Cruzeiro fazem parte da reformulação do elenco para 2022. O clube contratou o lateral-direito Pará (ex-Santos), o zagueiro Maicon (ex-Al-Nassr, da Arábia Saudita), os meio-campistas Filipe Machado (ex-Grêmio), Pedro Castro (ex-Botafogo), Fernando Neto (ex-Vitória) e João Paulo (ex-Atlético-GO); e o atacante Edu (ex-Brusque).









O Cruzeiro ainda deve abrir mão de alguns jogadores com vínculo em 2022. O meia Marcinho foi informado de que não está nos planos e encaminhou a transferência para o Grêmio Novorizontino, segundo a Rádio Itatiaia. Ele marcou dois gols e deu três assistências em 32 partidas em 2021. Com Vanderlei Luxemburgo acabou perdendo espaço, a ponto de ficar fora do banco de reservas em várias oportunidades.





Outro que "sumiu" da equipe foi o lateral-direito Raúl Cáceres, escalado apenas seis vezes por Luxemburgo. Na reta final da Série B, o paraguaio virou terceira opção na posição, abaixo do titular Rômulo e do suplente Norberto. Seu contrato com o Cruzeiro vai até dezembro de 2022. Contratado em junho de 2020, o camisa 2 anotou três gols e deu sete assistências em 60 jogos.





A chegada de Pará e a provável utilização de Rômulo como lateral tendem a diminuir o espaço de Cáceres no time. Situação semelhante vive o boliviano Marcelo Moreno, que terminou a temporada com seis gols em 22 jogos pelo Cruzeiro. Em várias ocasiões, o atacante de 34 anos foi desfalque por estar a serviço de sua seleção nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022.





Embora carregue o histórico de maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, com 54 gols em 147 jogos, Moreno não rendeu o esperado pela torcida desde o seu retorno a Belo Horizonte, em fevereiro de 2020. Foram apenas nove gols em 54 partidas. Nesse mesmo intervalo, o atacante balançou a rede 10 vezes em 16 jogos defendendo a Bolívia.





Bem cotado no mercado sul-americano graças ao status de ídolo na Bolívia, Moreno foi recentemente sondado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, que disputará a Copa Libertadores em 2022. Outro clube que monitora o Flecheiro é o Colo Colo, do Chile, também presente no maior torneio de clubes do continente americano. Seu contrato com o Cruzeiro se encerra em dezembro de 2022.





As sombras de Moreno em 2022 são o jovem Thiago, de 20 anos, que recebeu muitos elogios de Vanderlei Luxemburgo devido às características de velocidade, força física e proteção de bola, e Edu, de 28, artilheiro da Série B de 2021 pelo Brusque, com 17 gols em 33 partidas. O Cruzeiro pagará R$600 mil pela aquisição do camisa 9 do clube catarinense.





Os atletas contratados pela Raposa serão registrados no BID da CBF mediante o fim do transfer ban na Fifa. O clube tem pendências de R$15 milhões (contando multas e juros) com Defensor-URU e Mazatlán-MEX (antigo Monarcas Morelia) pelas compras de Arrascaeta e Riascos, em 2015.





Depois de um 2021 frustrante, em que terminou a Série B em 14º, com 48 pontos, o Cruzeiro espera subir à Série A em 2022, além de fazer boas campanhas no Mineiro e na Copa do Brasil. O retorno aos gramados será em 26 de janeiro, contra a URT, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do estadual.