'Vai, Brasil': redes torcem pelas meninas da seleção

Redes fazem memes para a estreia do Brasil na Copa do Mundo (foto: Reprodução / Twitter)

Os brasileiros acordaram animados nesta segunda-feira (24/7) para ver a estreia da seleção na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O primeiro jogo é contra o Panamá.





Logo cedo, as redes sociais já estavam inundadas de mensagens positivas e memes sobre a partida. A expressão 'Vai Brasil' está entre os assuntos mais comentados.

A seleção pode assumir a liderança do grupo já na estreia, pois França e Jamaica empataram sem gols.

A partida está sendo transmitida pela TV Globo, SporTV e CazéTv, no YouTube. Entre no clima com a torcida nas redes:

Vamos todos torcer por elas, vai Brasil ! pic.twitter.com/O6EvkYNruO %u2014 rengaf posts (@shitpostnabad) July 24, 2023

Bom Dia. Vai Brasil pic.twitter.com/FgFGnPNFg0 %u2014 João Hélio (@14helioz) July 24, 2023

Bom dia, caralho! Vai Brasil pic.twitter.com/wTfIz9Rito %u2014 Rafael Carmo %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 (@rafael_carmoo) July 24, 2023

VAI, BRASIL! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



Daqui a pouco, a Seleção Brasileira Feminina entra em campo para dar o pontapé inicial na sua trajetória na Copa do Mundo 2023 e nós já estamos na torcida!



Vamos jogar juntos #PelaPrimeiraEstrela! %uD83D%uDC9A%uD83D%uDC9B pic.twitter.com/OazfSitdAA %u2014 Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 24, 2023