'Periquita pistola': mascote da seleção conquista redes sociais

1499

A mascote foi criada por um grupo de torcedores e conquistou todo o público (foto: Instagram / Canarinha Guerreira)

Além do show em campo, um personagem conquistou os torcedores brasileiros na estreia da seleção da Copa do Mundo nesta segunda-feira (24/7): a “Periquita Pistola”. Na verdade, a mascote se chama Canarinha Guerreira e foi criada por um publicitário e um grupo de amigos. Ou seja, ela não é um símbolo oficial da seleção feminina.

Veja também: Lula e Janja assistem a jogo da seleção feminina com ministras

Mesmo assim, a Canarinha foi enviada para Austrália por meio de uma vaquinha. Por lá, ela se encontrou com as jogadoras, que assinaram sua camiseta. A Periquita também encontrou o Canarinho Pistola, o mascote da seleção masculina, que também está representando oficialmente o time feminino.

A mascote fez sucesso nas ruas australianas, tirando fotos com torcedores e até com jornalistas que cobrem o campeonato. Nas redes sociais, ela também já ganhou o público. “Tô incrédulo que a mascote da seleção brasileira feminina é uma Periquita Pistola com micropigmentação na sobrancelha”, escreveu o criador de conteúdo Thiago Pasqualotto.

“Confesso que tenho um leve apreço por animais com micropigmentação como a Periquita Pistola e a Domenica a cachorra da Priscilão”, elogiou um perfil nas redes sociais. “Vocês não estão ligados no quão animada eu fiquei em ver a Periquita Pistola", brincou outro.

“Só a Periquita Pistola pode fazer o Brasil sorrir de novo com a Seleção Brasileira!! A quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você”, disse um internauta, em referência ao duplo sentido do apelido da Canarinha.

Vcs não estão ligados no quão animada eu fiquei em ver a "Periquita Pistola" pic.twitter.com/vhgkjN9vjt %u2014 marce. (@zulziquinha) July 24, 2023

a gente tem uma periquita pistola KKKKKKKKKK CHEGA pic.twitter.com/AxV4tdwsTe %u2014 nat %u2022 att AEJ (@pankowbails) July 24, 2023

Tô incrédulo que a mascote da seleção brasileira feminina é uma Periquita Pistola com micropigmentação na sobrancelha. pic.twitter.com/FG6OgemlJc %u2014 Adriano Bussott (@bussottab) July 24, 2023

a blusa da shopee

a sobrancelha micropigmentada

o botox nos lábios



mais brasil que isso apenas um vira-lata caramelo no colo da periquita pistola https://t.co/xjIaalPQdS %u2014 central zé roberto (@centralzrg) July 24, 2023

Eita como baila! A Canarinha Pistola e Vaidosa passando pela sua timeline com sua boa micropigmentação para comemorar a vitória do Brasil! 4 a 0 pra gente! Com essa mascote, nada de ruim pode nos acontecer! Vai, Brasiiiiiiiiil! (%uD83D%uDCF9 Canarinha Guerreira) pic.twitter.com/5Jp3CwS3eB %u2014 Hugo Gloss (@HugoGloss) July 24, 2023

Iniciativa dos torcedores

A ideia dos criadores da Canarinha era criar uma versão feminina do Canarinho, mascote oficial da seleção masculina desde 2016. Além disso, a iniciativa chama atenção para a falta de uma mascote que represente o time feminino.

O idealizador da Carainha, o publicitário Gabriel Morais, defende que ela representa ideais como força, coragem, determinação, senso de dever e honra, e disposição de lutar pelo que acredita. "A canarinha guerreira é carismática, vibrante, otimista, e não tolera arrogância, egoísmo e desrespeito", disse ao UOL.

O grupo de amigos conseguiu duas voluntárias para ir acompanhar o jogo de perto e produziu a fantasia, pelúcias, camisetas e bandeiras – tudo por financiamento coletivo.