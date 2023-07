Lula e Janja assistem a jogo da seleção feminina com ministras

440

Lula comemorou estreia com vitória da seleção na Copa (foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, prestigiaram a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo nesta segunda-feira (24/7). Eles prestigiaram a goleada de 4 a 0 sobre o Panamá ao lado das mulheres do primeiro escalão do governo.



Segundo postagem do perfil oficial da Presidência da República, estavam presentes as ministras da Cultura, Margareth Menezes, da Saúde, Nísia Trindade, dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e do Planejamento e Gestão, Simone Tebet.

O evento ainda contou com as presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da Caixa, Rita Serrano. “Nessa linda estreia da nossa seleção feminina na Copa do Mundo, acompanhei a goleada com ministras do nosso governo. Desejo força para nosso time. Parabéns pela bela vitória. #FutebolÉdeTodas”, escreveu o presidente.

“Mulherada pé quente”, disse Janja, em um vídeo da comemoração de um dos gols das brasileiras. Antes do jogo, a primeira-dama pediu animação da torcida. “Bora vestir a camisa, torcer, vibrar e se orgulhar muuito. Estamos com vocês, meninas!”, postou. A publicação ainda tinha registros da visita do casal ao Centro de Treinamentos da Seleção.

Mulherada pé quente!!! %uD83D%uDE0D%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4F pic.twitter.com/Ia7R51w0xm %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 24, 2023

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, publicou fotos em que aparece torcendo com dois de seus netos. “Boa sorte para nossas 23 guerreiras”, escreveu.