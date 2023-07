Governo decide adotar ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa feminina

440

Dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo serão considerados como ponto facultativo, segundo decisão do governo federal (foto: Thais Magalhães/CBF)

O governo federal decidiu, nesta sexta-feira (14/7), que os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina serão considerados como ponto facultativo para funcionários públicos.Os servidores poderão se ausentar durante a partida e até duas horas após o seu término.A equipe brasileira disputará três jogos nesta primeira fase, mas só um cai no final de semana, no dia 29, contra a França.O primeiro jogo está marcado para segunda-feira (24/7), às 8h, contra o Panamá.Trata-se da primeira vez que ocorre ponto facultativo no campeonato disputado pelas mulheres —algo tradicional na Copa do Mundo de equipes masculinas.A decisão foi tomada por Lula nesta sexta, após uma demanda da ministra Ana Moser (Esporte).A portaria deve sair na próxima semana, assinada pela ministra Esther Dweck (Gestão).