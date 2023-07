Brasil remete a países do Mercosul contraproposta para União Europeia

440

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou documento da União Europeia como uma "ameaça" aos potenciais parceiros (foto: Ricardo Stuckert/PR) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou que fosse enviado, nesta sexta-feira (14/7) aos países integrantes do Mercosul - Argentina, Paraguai e Uruguai - uma contraproposta sobre o acordo comercial negociado pelo grupo com a União Europeia.









O governo federal afirmou que o tratado deve ser de "cooperação, em lugar de sanção". Um documento de Bruxelas prevê sanções mais duras contra desmatamento nos países.





O governo também alega que, além da questão ambiental, deve-se levar em consideração questões de saúde, como suprimento de insumos e equipamentos e temas correlatos.

Em junho, durante passagem pela Europa, Lula, apesar de defender a assinatura do acordo, mostrou-se descontente com as exigências do bloco europeu para que seja firmado. Ele classificou de "ameaças" as exigências.





"Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta, e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceira estratégica, e haja uma carta adicional que faça ameaça a um parceiro estratégico", afirmou Lula à época.